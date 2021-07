Sports: La journée olympique du CNOSM au stade Omnisports a vécu

Le comité National Olympique et Sportif du Mali a organisé, le week-end dernier, sa traditionnelle journée du Comité International Olympique au stade Omnisports Modibo Keïta de Bamako pour magnifier les valeurs de la création du Comité International Olympique.

La commémoration de la journée de la création du CIO a été célébrée en présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher et le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, Habib Sissoko. Occasion a été indiquée par le président du CNOSM pour saluer l’engagement du ministre des sports en faveur de la promotion des disciplines olympiques et de magnifier les valeurs de l’olympisme.

Les trois valeurs fondamentales de la philosophie de la création du Comité International Olympique CIO sont « l’Amitié, le Respect et l’Excellence », que Habib Sissoko promeut de valoriser en encourageant les athlètes Maliens de se dépasser pour atteindre le sommet. « Vous êtes notre fierté et notre espoir. Nous serons toujours engagé à soutenir l’olympisme », a déclaré le président du CNOSM, qui annonce que le Mali participera aux jeux olympiques de Tokyo avec moins d’athlètes. La réduction du nombre des athlètes aux jeux de Tokyo qui débuteront à partir de la semaine prochaine, selon lui, s’explique par la situation de crise sanitaire qui touche Mali en l’instar des autres pays du monde. Il a rappelé que dans un passé récent, le Mali a participé à ces jeux avec 28 athlètes avant d’exhorter les autorités à soutenir davantage l’olympisme.

Pour sa part, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a salué l’organisation de cette journée commémorative qui a été marquée par la finale de la natation de la coupe Habib Sissoko. Outre le défilé des différentes fédérations d’athlétisme au Mali, la journée du comité national olympique et sport du Mali a été immortalisée par des démonstrations des pas de karaté, de kung-fu, de judo, de TekBool, la gymnastique, les acrobaties, du basket Ball etc.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

