A travers un communiqué publié le lundi 6 juin 2022, le bureau de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), signé par sa président, Oumar Baba Traoré, a dénoncé avec vigueur les actes de violences disproportionnés perpétrés par les Forces de sécurité suite au manque de respect et de considération envers la presse sportive après le match Mali-Congo, comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023

”Le Bureau exécutif national demande l’implication de l’AJSM dans l’organisation de tous les matchs internationaux et les matchs phares des compétitions nationales. Le Bureau exécutif national demande une enquête indépendante au niveau de l’organisation du match pour situer les responsabilités et sanctionner les auteurs” indique le communiqué. A travers ledit communiqué, le Bureau Exécutif National félicite également le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, pour son implication personnelle qui a permis aux journalistes détenteurs de la carte AJSM d’accéder au Stade.

« Le Bureau exécutif national se réserve le droit de mener d’autres actions si ses doléances ne sont pas prises en compte » conclut le communiqué.

AMTouré

Commentaires via Facebook :