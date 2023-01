Porté par un grand Gavi, le FC Barcelone a surclassé le Real Madrid et s’est offert sa 14e Supercoupe d’Espagne (3-1). Le premier trophée de l’ère Xavi.

Un mois après la victoire du Real Madrid lors du Clasico, en Liga (3-1), les Merengues retrouvaient le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, à Riyad. Vainqueurs de Valence en demi-finale, le Real Madrid espérait, à nouveau, devancer son meilleur ennemi, qui s’était également qualifié difficilement contre le Real Betis, aux tirs au but (2-2), en demi-finale. Pour cette finale, Dembélé, Gavi, Pedri et Lewandowski défiaient Vinicius Jr, Benzema, Valverde et Camavinga.

Rapidement, c’est le FC Barcelone qui a pris les devants dans cette rencontre avec une frappe de Lewandowski sur le poteau de Courtois (12e). Et quelques minutes plus tard, après un beau mouvement collectif, Lewandowski, servi à l’entrée de la surface du Real Madrid, décalait Gavi sur la gauche du but pour ouvrir le score (1-0, 34e). Les Madrilènes, inexistants, ont eu l’occasion d’ouvrir le score, mais la tête de Benzema passait à côté (14e). Mis à part cela, les hommes d’Ancelotti n’ont pas existé et Lewandowski doublait la mise, servi par un sublime Gavi (2-0, 45e).

Le Real Madrid n’a pas existé

Alors qu’on attendait un réveil de Benzema et ses coéquipiers, le Real ne s’est pas réveillé et était proche du 3-0. Dembélé manquait son duel contre Courtois (52e), avant que le gardien belge ne repousse le tir de Lewandowski (54e). Mais ce dimanche soir, emmené par un très grand Gavi, le Barça était intouchable. Le jeune milieu de terrain de 18 ans centrait fort vers Pedri pour le but du 3-0 (65e). Et même quand la défense catalane flanchait, ter Stegen était là pour sauver les siens (79e). En toute fin de match, Benzema ne pouvait que réduire le score (3-1, 90e+5).

Au Stade international du Roi-Fahd de Riyad, en Arabie saoudite, le Barça a remporté ce Clasico contre le Real Madrid, tenant du titre de la Supercoupe d’Espagne. Il s’agit du 14e trophée barcelonais dans cette compétition, le premier depuis 2018 et surtout le premier pour Xavi Hernandez en tant qu’entraîneur du club. Un résultat prometteur pour la suite de la saison, alors que le Barça est encore en lice pour remporter la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue Europa.

Source: https://www.footmercato.net/

