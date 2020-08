Un (1) an de Mamoutou Touré à la tête de la Femafoot : Un leadership gagnant pour le renouveau du football malien !

C’est ce samedi 29 août 2020 que Mamoutou Touré dit Bavieux fêtera son 1er anniversaire à la tête de la Fédération malienne de football. D’ores et déjà, le leadership de l’enfant de Bozola est salué et apprécié par l’ensemble des acteurs du football malien. Même les instances du football mondial sont séduites par le management de Bavieux. Pour lui, le football malien, rien que le football malien. Du coup, beaucoup de chantiers sont en cours pour faire de la Femafoot une structure de référence pour le plus grand bonheur de tous les acteurs de notre sport roi.

e 29 août 2019 restera longtemps gravé dans les annales du football malien. C’est ce jour-là que Mamoutou Touré dit Bavieux a été élu à la tête de la Fédération malienne de football, après plusieurs années de crise. Pour ce faire, il a obtenu 32 voix contre 30 voix pour son challenger Sahala Baby.

Et le 3ème candidat, à savoir notre confrère Alassane Souleymane, n’a obtenu aucune voix.

C’était à l’issue de l’Assemblée générale élective dont les travaux se sont déroulés dans la plus grande transparence, en présence des émissaires de la Fifa et de la Caf. Sans oublier aussi la présence effective de Mme Daou Fatoumata Guindo dite Mimi présidente d’alors du Comité de normalisation (Conor) qui a été mis en place par la Fifa, suite à la crise. Sous l’œil vigilant du représentant du département de la Jeunesse et des Sports.

“En ce 29 août 2019, le Bon Dieu a fait grâce au Mali avec l’élection d’un nouveau Comité exécutif à la Fédération malienne de football mettant ainsi fin à une trop longue crise. Le choix de la famille du football malien s’est porté sur ma modeste personne pour diriger ce comité exécutif pour les 4 prochaines années.

Moi, Mamoutou Touré dit Bavieux, l’enfant de Niaréla, j’en rends grâce au Tout Puissant Allah. Mes premières pensées vont à l’endroit de ma famille qui m’aura soutenu tout au long de ce long processus.

Ensuite, j’aimerais saluer mes challengers, mes jeunes frères Salaha Baby et Alassane Souleymane qui n’auront pas démérité. Nous voulons les inviter à jouer pleinement leur rôle au sein de notre famille, car une sagesse de chez nous dit qu’un seul doigt ne peut porter un caillou. Je veux qu’ils soient avec nous les doigts qui portent le caillou Fémafoot.

Cette main tendue sera très vite visible dans les tout-prochains jours avec des actions concrètes sur le terrain.

Nous voulons ici être clair et limpide : il n’y a qu’un seul gagnant aujourd’hui c’est le Malifoot. Qu’il nous soit permis d’exprimer notre profonde gratitude à tous les délégués ici présents, je veux vous dire Merci. Je ne saurai clore mon propos sans dire un Grand Merci à l’Etat malien, à la Fifa et la Caf pour leur sollicitude dans cette crise, le football malien vous dit Merci.

Agir pour rebâtir dans l’unité est notre credo et nous en prenons l’engagement. A compter de cet instant et pour les quatre années qui viennent, nous allons avec humilité, avec dévouement, avec détermination, servir le football malien en votre nom à tous”.

Telle est la première déclaration de Bavieux Touré juste après son élection.

Dès lors, le nouveau patron du football malien s’est mis à la tâche afin de démarcher tous les acteurs du camp de Sahala Baby pour que tous les acteurs puissent se donner la main pour bâtir le football malien. Malheureusement, cette tentative de réconciliation est vouée à l’échec pour la simple raison que les mécontents n’arrivent toujours pas à digérer leur défaite du 29 août 2019. Voilà pourquoi, ils continuent à saboter toutes les actions du Comité exécutif. Une manière aussi de prendre en otage notre sport-roi.

Heureusement que l’équipe de Mamoutou Touré dit Bavieux est vigilante avec le respect des textes qui régissent le football malien.

Aujourd’hui, la Fédération malienne de football est sur beaucoup de chantiers, grâce au soutien de la Fifa. Il s’agit de la construction d’un nouveau Centre technique national ultramoderne, de la construction de siège pour les 9 ligues régionales de football. Sans oublier la validation du Projet de soutien technique (Pst) pour la restructuration de la Direction technique nationale ainsi que la relecture et l’harmonisation des textes avec la règlementation de la Fifa.

Voilà pourquoi, l’instance dirigeante du football mondial accorde une grande importance à la promotion et au développement du football malien. Tout cela, grâce au leadership de Bavieux Touré, un dirigeant visionnaire.

El Hadj A.B. HAIDARA

AN 1 DE MAMOUTOU TOURé DIT BAVIEUX à LA FEMAFOOT :

Les éphémérides à rebours

14 août 2020 :

Je suis heureux d’annoncer qu’à la suite du football masculin, dans les semaines à venir, nous ferons un appui financier de 500 000 USD aux acteurs et aux projets du football féminin exclusivement.

Notre ambition est que dans un avenir proche, avec l’accompagnement de la Fifa et de la Caf, le football féminin ne soit plus le parent pauvre du football masculin.

12 août 2020

Réunion ce jour à l’initiative du président Gianni Infantino avec quelques associations nationales. Je salue la grande considération du président de la Fédération internationale de football association (Fifa) à l’endroit des associations nationales.

11 août 2020

Mes chers compatriotes, j’avais pris l’engagement que nous allions procéder à un second appui cette fois-ci financier à la famille du football afin de permettre à chacun d’être un peu plus résilient face à la crise sanitaire. Le lieu de remercier le président de la Fifa, Gianni Infantino, et toute son équipe pour le soutien sans faille en cette période difficile. Je veux dire à la famille du football malien que le comité exécutif de la Fédération malienne de football ne ménagera aucun effort pour une reprise du championnat dans de bonnes conditions.

J’ai pris le pari de communiquer régulièrement avec l’opinion publique afin que chacun se rendre compte du travail et aussi que vous émettiez vos suggestions car je sais que je suis l’aiguille d’un moment qui doit recoudre les fissures de notre famille du football. Je m’engage à faire mon possible pour l’émergence d’un football professionnel et cela passe par la transparence.

8 août 2020

J’ai assisté ce jour à l’Assemblée générale quadriennale élective du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm).

Je félicite chaleureusement le président sortant, Habib Sissoko, qui a été réélu à la tête du comité exécutif du Comité national olympique et sportif du Mali ainsi que l’ensemble des membres du nouveau bureau.

6 août 2020

Je suis ravi de vous annoncer la validation du projet de construction d’un nouveau Centre technique à Kabala, pan important de nos grandes ambitions pour la direction technique nationale. Un engagement de campagne.

Le lieu de remercier chaleureusement la Fifa pour son accompagnement au quotidien pour notre ambition. Nous sommes à la tâche avec détermination et rigueur.

5 août 2020

Je suis ravi d’annoncer la fin de notre audit institutionnel, dont l’objectif était de faire une évaluation des forces et des faiblesses de notre administration afin de prendre les décisions idoines. Un engagement de campagne.

Nous voulons impulser le souffle de la modernisation dans l’administration de notre association afin de faire face aux défis du football moderne.

Dans les semaines à venir, nous mettrons en place ce plan ambitieux mais incontournable pour notre institution. Nous travaillons avec une grande détermination pour faire évoluer notre sport roi dans un environnement où la transparence, la compétence et la responsabilité seront des boussoles.

Je veillerai personnellement sur cela avec l’aide des nombreuses personnes qui pensent que le temps de l’émergence a sonné.

5 août 2020

En cette période difficile pour les protagonistes de notre football, nous avons le plaisir de faire un appui matériel pour apporter notre modeste contribution. Par la suite inch Allah nous ferons un deuxième appui cette fois-ci financier.

Nous sommes à la tâche afin d’atténuer au maximum cette période particulière.

1er août 2020

Ce jour, j’ai eu deux séances de travail fructueuses avec successivement la Commission du football amateur et celle des compétitions en ligne de mire la reprise de notre sport roi dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au Mali.

29 juillet 2020

J’ai eu une séance de travail fructueuse avec les commissions médias et arbitres dans la perspective d’une reprise prochaine de la vie de notre association.

29 juillet 2020

J’ai appris avec consternation le décès de Mme Mariam Soumaré, président du Tribunal de la Commune II, ancien membre du comité exécutif de la Fédération malienne de football et actuel président de la Commission ad-hoc de recours.

Mes sincères condoléances à ses proches et à sa famille.

Que son âme repose en paix !

12 juillet 2020

Je viens de m’entretenir avec Bourama Doumbia dit “La Tête”, joueur international malien U23 qui a été blessé hier. Il se porte mieux. J’ai saisi l’opportunité pour lui exprimer toute ma solidarité et lui souhaiter prompt rétablissement.

Je profite de l’occasion pour m’incliner devant la mémoire des compatriotes morts et je souhaite prompt rétablissement aux blessés.

4 juillet 2020

Je suis heureux d’annoncer qu’après de longs mois d’échange et de travail avec la Fifa, notre projet de restructuration de la direction technique nationale a été retenu. Je remercie les équipes de la Fifa.

A titre personnel, je suis très satisfait car c’est un projet qui me tient à cœur afin de mieux structurer notre football à la base. Pour ce faire, en collaboration avec notre partenaire technique la Fédération française de football, nous lançons un appel à candidature pour un expert international qui aura la lourde tâche de nous aider pendant un an renouvelable à la construction d’une DTN professionnelle.

30 juin 2020

J’ai entretenu la presse sportive ce jour sur l’actualité brûlante de notre football, entre autres, la reprise du championnat, la pose de la première pierre du nouveau Centre technique ou encore la prochaine visite du président Gianni Infantino au Mali.

J’ai saisi l’occasion pour saluer la bonne et étroite collaboration avec notre ministère de tutelle. Par ailleurs, j’ai informé la presse de la réception d’une notification de la Fifa pour l’arrivée d’un fonds d’urgence courant juillet afin de soutenir les acteurs du football en cette période de pandémie.

Ce fonds viendra s’ajouter au Fonds de solidarité mis à disposition par la Caf.

Le lieu d’exprimer notre gratitude au président Infantino et au président Ahmad pour avoir su faire preuve de magnanimité en cette période cruciale pour le football.

J’attache du prix à la gestion efficiente et transparente des fonds Fifa/Caf qui fera l’objet d’une communication précise au moment opportun.

Enfin, je rassure l’opinion sportive que malgré la crise de la Covid-19, nous sommes à la tâche afin de servir aux mieux les intérêts du football malien.

14 mai 2020

Mes chers amis de Facebook, nous entamons les 10 derniers jours du mois saint de ramadan. Je vous exhorte à faire des prières pour que le Tout-Puissant nous aide à surmonter cette triste pandémie de la Covid-19, qu’Il accorde sa clémence à nos proches décédés, qu’Il apaise notre pays et nous guide sur le juste et bon chemin.

Nous vivons une année difficile mais ne dit-on pas que quelle que soit la longueur de la nuit le jour finit toujours par apparaître ?

Puisse le Tout-Puissant nous compter parmi les bienheureux.

11 mai 2020

Quelle période ! En me réveillant ce matin j’apprends le décès d’Ousmane Koné dit Puissant, animateur sportif de la Radio FR3. Je présente mes condoléances attristées à la famille de l’illustre disparu ainsi qu’à toute sa corporation.

Je veux saluer ici un passionné de ballon rond et de son équipe de cœur le Stade malien. Nous vivons une période extrêmement difficile.

Le lieu de rappeler que nous ne sommes que de passage sur la terre des hommes, alors tentons de vivre utile en cultivant la paix et l’amour, car on ne retiendra que cela de nous ! Puisse le Tout-Puissant lui ouvrir son vaste Paradis.

Adieu Puissant !

10 mai 2020

J’ai appris avec tristesse hier samedi 9 mai 2020, le décès de Mr Ismaïla Diakité dit Pelé. Pelé fit les beaux jours du Réal dans les années 1970.

Capitaine victorieux en 1980 avec le Réal de Bamako, c’est lui qui reçoit des mains du président Moussa Traoré le fameux sésame.

Nous nous rappellerons de son beau duo avec son coéquipier Sadia Cissé. Je présente au nom de la Fémafoot et en mon nom personnel mes condoléances attristées à sa famille.

Je prie le Tout-Puissant Allah afin qu’Il puisse lui ouvrir son vaste Paradis.

8 mai 2020

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de notre jeune compatriote Adama Koné, décédé hier jeudi 7 mai 2020. Ancien attaquant des Académiciens de Bama, Rahimo FC (D1 du Burkina Faso) où il aura été l’un des grands artisans du doublé (Coupe & Championnat) la saison dernière. Il évoluait depuis du côté de l’Autriche.

Au nom de la famille du football malien et en mon nom personnel je présente mes condoléances attristées à sa famille.

Puisse le Tout-Puissant lui accorder le repos éternel.

1er mai 2020

Ce 1er mai arrive dans un contexte particulier. Malgré le contexte je tiens à saluer nos travailleuses et travailleurs car nous ne nous relèverons de cette crise sanitaire et économique que par le travail.

Le lieu d’avoir une pensée pour tous nos personnels soignants qui font honneur à leur serment d’Hippocrate au prix de leur vie.

N’oublions pas que rien ne vaut la santé.

Un adage de chez nous dit que quelle que soit la longueur de la nuit le soleil finit toujours par briller.

Prenez soin de vous et de vos proches.

24 avril 2020

Depuis le discours vigoureux du président Gianni Infantino suite à la pandémie de la Covid-19, avec les présidents de notre zone, nous multiplions les échanges instructifs afin de mûrir rapidement un plan d’aide solidaire à notre football avec l’appui de notre Confédération et de la Fifa. En effet, l’arrêt de l’activité du football fragilise notre écosystème en tant que dirigeant et malgré nos maigres ressources nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour soulager nos acteurs.

Je pense que nous trouverons un plan d’action dans les jours à venir.

Nous y sommes résolument engagés.

24 avril 2020

Souvenir d’un passé glorieux. 24 avril 1999 médaille de bronze en Coupe du monde U20 avec Seydou Kéita dit Seydoublen comme meilleur joueur et Mahamadou Dissa comme co-meilleur buteur du tournoi. Avec méthode et abnégation l’avenir sera radieux.

15 avril 2020

Chers amis joignez-vous à moi pour souhaiter un excellent anniversaire à la légende Sadia Cissé. L’ancien sociétaire du Djoliba Athletic Club aura écrit de belle page avec son club de cœur.

Joyeux anniversaire cher aîné.

4 avril 2020

Je viens d’apprendre avec regret et tristesse le décès de l’ancien sociétaire de l’Association sportive de Korofina (Asko) et du Djoliba AC de Bamako, Founéké Sy ce samedi 4 avril 2020. Je présente mes condoléances à la famille ainsi qu’aux proches du défunt. Puisse Allah le Tout-Puissant lui accorder le Paradis.

31 mars 2020

Je viens d’apprendre avec tristesse le décès d’un digne fils d’Afrique en la personne de Pape Diouf. Un grand dirigeant et un grand homme. Je présente mes condoléances à toute sa famille. Une énième victime de la Covid-19.

31 mars 2020

Fonds spécial de lutte contre la Covid-19. J’ai au nom du comité exécutif de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré a remis, ce mardi matin, un chèque de 5 millions de F CFA au ministre de la Santé et des Affaires sociales en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports pour lutter contre la pandémie du coronavirus au Mali. En cette période de pandémie, j’exhorte tous nos concitoyens à faire du respect des gestes barrières une priorité absolue.

23 mars 2020

En vue de se prémunir contre la propagation de la Covid-19 et en application des directives du Conseil supérieur de la défense nationale du Mali, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a décidé de réduire drastiquement l’effectif afin de garantir uniquement la gestion des affaires courantes.

16 mars 2020

Chers compatriotes et famille du football malien, le monde vit un moment singulier avec la Covid-19.

Même si notre pays n’est pas atteint par le virus selon nos autorités sanitaires, il convient de rappeler des règles simples qui peuvent sauver des vies.

Pour rappel, l’OMS recommande les mesures préventives suivantes pour réduire le risque de contamination :

– Lavez-vous ou désinfectez-vous les mains fréquemment, en particulier avant de manger et après avoir été en contact avec d’autres personnes.

– Evitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. C’est ainsi que vous empêcherez l’accès du virus à votre corps.

– Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez à l’aide d’un mouchoir jetable dont vous vous débarrasserez dans la poubelle la plus proche.

– Evitez tout contact étroit (moins d’un mètre) avec une personne présentant des symptômes semblables à ceux de la grippe (toux, fièvre, etc.).

– Restez chez vous si vous vous sentez indisposé, si vous êtes fiévreux ou si vous avez des difficultés respiratoires.

Restons vigilants !

12 mars 2020

J’ai eu une rencontre avec le directeur général de l’ORTM, mon jeune frère Salif Sanogo afin de nouer un partenariat permettant une meilleure visibilité du football malien. Je remercie le directeur général pour son esprit.

28 février 2020

Deuxième victoire consécutive. Nos Aiglonnes remportent leur deuxième match 3 à 0 face au Liberia. Le Mali est donc qualifié pour les demi-finales. Je félicite l’équipe ainsi que le staff pour cette belle performance tout en exhortant le groupe à continuer sur ce chemin.

28 février 2020

En compagnie du 1er vice-président, Kassoum Coulibaly “Yambox”, nous avons rendu ce jour une visite de remerciement et de reconnaissance au Recotrade pour leur engagement dans la résolution de la crise qui a longtemps ébranlé notre football.

25 février 2020

Ce jour, j’ai rendu une visite de courtoisie à trois de mes prédécesseurs : il s’agit des anciens présidents Salif Kéita, Tidiane Niambélé et Ousmane Diarra. Nous avons eu des échanges cordiaux et fraternels. J’ai saisi cette occasion pour faire mienne cette sagesse de chez nous qui dit qu’un seul doigt ne peut porter un caillou.

24 février 2020

Dans le cadre de mes consultations avec les personnalités du football pour la construction d’un environnement apaisé, j’ai rendu une visite de courtoisie ce jour à Amadou Diakité ainsi qu’à Mme Daou Fatoumata Guindo dite Mimi (présidente du Conor). A chaque fois, nous avons été reçus avec beaucoup d’égards et j’ai été particulièrement sensible à cela.

Après avoir fait l’économie de mes premiers mois en poste, j’ai pris bonne note des conseils d’usages de mes prédécesseurs et j’ai saisi cette occasion pour leur réaffirmer que la Fédération malienne de football demeure leur maison et celle de tous les amoureux du ballon rond car j’entends travailler avec toutes les personnes désireuses d’apporter leur pierre à l’édifice.

23 février 2020

J’ai appris le décès ce matin de M. Amr Fahmy, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football (Caf), je présente toutes mes condoléances à sa famille et je prie pour son repos éternel.

22 février 2020

Avec beaucoup de tristesse je viens d’apprendre le décès de Mamadou Diakité dit Doudou. Après avoir été joueur, entraîneur, directeur technique et membre du comité des sages du Stade malien, il était une personnalité de référence du football malien.

A cet instant, je m’incline devant la mémoire de cette légende du Malifoot et je présente mes condoléances les plus attristées à la famille du disparu ainsi qu’à la famille du football malien.

Je prie pour son repos éternel.

20 février 2020

Une journée intense au service du football malien. Rencontre d’échange avec Abdoulaye Konaté dit Broulaye, président de l’Union sportive Kita. Un acteur engagé pour le développement du football dans sa ville. Ensuite, j’ai rendu une visite d’encouragement à notre équipe féminine en partance pour le tournoi Ufoa en Sierra Leone.

17 février 2020

J’ai assisté au tirage au sort du Chan-Total, Cameroun-2020 en qualité de membre de la Commission d’organisation de la Caf. Le tirage au sort place le Mali dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, du Burkina Faso et du Zimbabwe.

Dès demain, Inch Allah, nous nous attèlerons à une bonne préparation de cette compétition afin de hisser le plus haut possible le drapeau du Mali.

14 février 2020

J’ai animé une conférence de presse ce jour pour débriefer la visite de travail de M. Ludovic Débru. L’occasion pour moi de rappeler notre souhait de décentralisation des DTN dans toutes les régions sous l’autorité de la DTN de Bamako.

Les DT régionaux s’occuperont de la détection, de la formation et de l’organisation des compétitions afin de pouvoir donner la chance à tous les jeunes talents d’émerger pour mener une bonne carrière de footballeur et contribuer au rayonnement du football malien.

11 février 2020

A la suite de mon entretien avec le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, et la volonté de notre comité exécutif de faire une grande réforme de notre DTN, nous recevons ce jour à Bamako Ludovic Débru de la direction technique nationale française afin de faire un état des lieux de notre structure et voir ensemble les solutions idoines pour faire de notre DTN un outil performant en adéquation avec le football moderne. Cela rentre dans le cadre de la modernisation de l’administration ainsi que la refonte de notre vision du football à la base que nous entreprenons.

10 février 2020

Ce jour, j’ai eu une belle discussion avec le président de la Ligue de Kidal Abéta Ag Seydou en compagnie de Tamou Bigui, secrétaire général de ladite Ligue. Un échange très courtois et fructueux pour un football apaisé et performant avec deux acteurs importants de notre Malifoot. Le 29 août 2019, je me suis engagé devant vous à recoudre le tissu social de notre sport roi. Je suis à la tâche chaque jour. Mais comme le dit une sagesse de chez nous un seul doigt ne peut porter un caillou, Inch Allah, nous relèverons le défi ensemble.

9 février 2020

Je félicite mon jeune compatriote Boubou Traoré dit Penipeni, arbitre de son état, pour avoir réussi avec brio les tests et sa formation en vue d’officier lors du prochain Championnat d’Afrique des nations (Chan-Total), Cameroun-2020.

6 février 2020

J’ai signé un partenariat ce jour au nom du comité exécutif de la Fédération malienne de football avec SporTeam, une structure malienne de marketing afin d’aider la Fédération à mieux vendre et gérer son image en local et à l’international.

4 février 2020

Je salue ici le dynamisme de la Commission centrale des arbitres pour l’organisation d’un stage de recyclage. Au total, ils sont 75 arbitres de Ligue et de district, dont 20 dames à prendre part à ce stage qui se déroule du 3 au 6 février prochain.

1er février 2020

Je suis actuellement à Rabat au Maroc pour prendre part au séminaire de la Fifa sur le développement des compétitions et des infrastructures du football en Afrique.

Ce séminaire a pour objectif de surmonter les nombreux défis et les potentialités à saisir pour assurer la professionnalisation et la compétitivité du sport roi en Afrique.

31 janvier 2020

J’étais à Koulikoro aujourd’hui en compagnie de plusieurs personnalités du football pour assister à la cérémonie de remise d’un tableau d’affichage lumineux par notre aîné, le président du Nianan, Banou Makadji, à la Ligue de Koulikoro pour le stade Mamadou Diarrah.

Je salue ce geste et j’exhorte les bénéficiaires à en faire un bon usage.

30 janvier 2020

Dans le cadre de mes rencontres avec les acteurs importants du football, j’ai reçu aujourd’hui les présidents des ligues de Sikasso, Koulikoro et Ségou. Avec les présidents Mamby Diaby dit Kélétigui (Sikasso), Gaoussou M’Pa Sylla (Koulikoro) et Mamadou Sow (Ségou) nous avons eu des échanges cordiaux.

Je salue leur grand esprit d’ouverture et leur engagement pour le football malien.

29 janvier 2020

Ce jour, j’ai eu un échange fructueux avec le président de la Ligue de football de Kayes, l’inspecteur des douanes Cheick Kanté.

Organiser et moderniser le football à la base est un des axes important de la feuille de route du comité exécutif de la Fédération malienne de football.

28 janvier 2020

Je viens de procéder à la signature d’un partenariat médias au nom du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Ce partenariat avec Renouveau TV permettra de donner une visibilité au championnat Ligue 1/Orange avec la diffusion en direct de 2 matches par journée. Nous avons le souci de structurer avec méthode et stratégie de notre football afin de le rendre plus attractif.

C’est notre engagement.

24 janvier 2020

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita nous a fait l’honneur de nous recevoir aujourd’hui à la présidence en compagnie de la tutelle.

L’occasion de réaffirmer l’engagement de l’Etat malien.

22 janvier 2020

J’ai reçu ce jour Maïga Ahmar en compagnie du sélectionneur national. Ce jeune homme et sa structure s’évertuent à protéger nos jeunes talents contre les défis d’une carrière professionnelle. L’occasion de voir les pistes de collaboration pour ce noble combat.

21 janvier 2020

Nous nous battrons dans le groupe E en compagnie de l’Ouganda, du Kenya et du Rwanda afin de décrocher notre première qualification pour un Mondial.

Pour rappel, les dix premiers de chaque groupe passeront au troisième et dernier tour, qui se déroulera en cinq matches de barrage. Les cinq vainqueurs des matches de barrage se qualifieront pour la Coupe du monde 2022.

Dans les jours à venir, nous mettrons tout en œuvre pour bien préparer les rencontres à venir afin de transformer ce rêve une réalité, car le peuple malien le mérite.

20 janvier 2020

Je viens d’apprendre avec tristesse le décès de Me Youssouf Diallo, membre du Comité de normalisation. Je présente au nom du comité exécutif de la Fémafoot ainsi qu’à mon nom propre mes sincères condoléances à la famille du défunt.

Je prie pour son repos éternel.

18 janvier 2020

Je viens d’apprendre avec tristesse le décès du Stadiste Moussa Sanogo, membre de la Commission fair-play de ce club. Je présente au nom du comité exécutif de la Fédération malienne de football ainsi qu’à mon nom propre mes sincères condoléances à la famille du défunt et aussi qu’à celle du football malien.

Que son âme repose en paix !

16 janvier 2020

Je salue la présence de plusieurs personnalités du football malien au sein des Commissions de la Caf pour la période 2019-2021.

– Sékou Diogo Kéïta “Sékouba” (Commission des jeunes)

– Boubacar Karamoko Coulibaly (Organes juridictionnels)

– Sidi Békaye Magassa (Commission des arbitres)

– Mme Daou Fatoumata Guindo (Commission d’organisation du football féminin)

Je leur souhaite bonne chance.

14 janvier 2020

Ce jour à Bamako, en compagnie du président Antonio Souaré, président en exercice de l’Ufoa/Zone A, après avoir rendu une visite de courtoisie au ministre de la Jeunesse et des Sports, nous avons eu une séance de travail suivi d’un point de presse afin d’informer l’opinion sur les nouveautés que nous souhaitons mettre en place à travers de nouvelle compétition interclubs, U15 et des championnats harmonisés dans le but de mieux structurer notre zone.

14 janvier 2020

Je viens d’apprendre que notre compatriote Mohamed Lamine Sissoko dit Momo met un terme à sa brillante carrière après avoir fait vibrer nos cœurs tant de fois. Je salue sa riche et belle carrière. Je lui souhaite plein succès dans sa nouvelle vie et je fais le vœu qu’il puisse s’impliquer dans notre football afin de partager son inestimable expérience avec nos jeunes.

12 janvier 2020

Au nom de notre comité exécutif, j’ai signé un important partenariat ce jour avec la Fédération saoudienne de football. Une première entre la Fédération saoudienne et une fédération africaine. Ce partenariat d’amitié permettra à la Fédération malienne de football de bénéficier de programme de formation dans plusieurs secteurs comme l’administration, la formation des entraîneurs et des arbitres, entre autres.

Il offrira également à nos équipes nationales la possibilité de faire des stages en Arabie saoudite, ce qui nous permettra de profiter d’infrastructures de qualité et de faire des économies qui seront utiles ailleurs pour le développement du football.

9 janvier 2020

En marge d’une réunion avec la Fédération saoudienne de football dans le cadre d’un futur partenariat bénéfique pour le football malien, j’ai pu assister à la victoire de l’Atletico Madrid à Djeddah. Plusieurs personnalités étaient au rendez-vous.

3 janvier 2020

J’ai reçu ce jour en compagnie du président de la Commission centrale des arbitres Sidi Békaye Magassa nos tous nouveaux arbitres internationaux Fifa.

– Ousmane Diakhaté (arbitre de Kayes)

– Modibo Samaké (assistant Bamako)

– Rokiatou Fofana (arbitre Bamako)

– Amadou B. Guissé (assistant Bamako)

– Sory Ibrahim Kéita (arbitre Bamako)

J’ai saisi cette opportunité pour les féliciter et leur prodiguer quelques conseils d’usage.

Une fierté pour notre Fédération.

3 janvier 2020

Je viens d’apprendre avec tristesse le décès de notre aîné le président Mamadou Bathily Dramé. Il aura été un pan important de l’histoire du football à Kayes et au Mali. Je m’incline devant sa mémoire. Je présente au nom du comité exécutif et en mon nom propre mes condoléances les plus attristées à sa famille ainsi qu’à la famille du football kayésien.

2 janvier 2020

Ce jour, j’ai présenté mes vœux de bonheur et de réussite au personnel de la Fédération malienne de football. L’occasion de rappeler les grandes lignes du projet de modernisation de notre organisation pour une gestion transparente et efficiente au service du football. Cette modernisation passe par l’audit des compétences en cours afin de nous permettre d’avoir la bonne personne à la bonne place permettant ainsi une gestion responsable et professionnelle de notre association.

28 décembre 2019

En compagnie du vice-président Kassoum Coulibaly dit Yambox, nous avons eu le privilège d’assister à une activité du Centre de Baguinéda Football For Hope.

Le lieu de féliciter et d’encourager la promotrice, Mme Diabaté, pour son rôle social dans l’épanouissement et l’éducation de la jeunesse à travers le sport. Le football est un vecteur de cohésion et nous mettrons tout en œuvre pour qu’il le reste.

23 décembre 2019

En marge de la Coupe du monde des clubs à Doha, j’ai eu des échanges avec diverses personnalités du football. Nous voulons redonner au football malien ses lettres de noblesse dans un environnement apaisé.

“Ne craignez pas d’être lent, craignez d’être à l’arrêt” (Proverbe chinois).

17 décembre 2019

A Doha, à l’invitation de la Fifa, j’ai eu l’occasion de féliciter Arsène Wenger pour son nouveau poste de responsable du développement du football au sein de la Fifa.

J’ai saisi cette opportunité pour discuter de notre projet de direction technique nationale, véritable fer de lance de la politique du football dans un pays comme le nôtre, qui regorge de talent locaux mais qui mérite d’avoir l’encadrement qui y sied afin d’avoir le résultat escompté.

5 décembre 2019

J’ai rendu une visite de courtoisie et d’échanges ce jour à l’Association des entraîneurs. Au menu, formation et direction technique nationale.

26 novembre 2019

De passage à Conakry pour l’ouverture du tournoi Ufoa A U20, j’ai eu le bonheur d’échanger un moment avec la vedette du club mythique des années 60-70 le Hafia FC. Ibrahima Sory Kéita dit Petit Sory était l’attaquant vedette des années 1970.

22 novembre 2019

J’ai appris avec une profonde émotion la nouvelle du décès de l’ancien sélectionneur des Aigles, Molobaly Sissoko, survenu ce matin Kati. Sa disparition est une grande perte pour la nation tant Molobaly a été constamment actif dans la promotion et le développement de notre football. Je présente à la famille Sissoko et à ses proches mes condoléances les plus émues.

15 novembre 2019

Au nom du comité exécutif et au nom des Aigles du Mali, je veux remercier chacun d’entre vous, les autorités, les fans, les sponsors et les médias pour la grande mobilisation d’hier soir. D’une déception, nait toujours un enseignement, je veux vous rassurer que nous aborderons le prochain match dimanche prochain contre le Tchad avec une meilleure détermination. Restons mobilisés !

12 novembre 2019

Bonne chance au Djoliba AC qui évoluera dans le groupe B en Coupe de la Confédération/Total. Pour rappel, les matches se dérouleront exclusivement les dimanches.

11 novembre 2019

En compagnie du président de la Commission marketing et TV, Ichaka Souleymane Diakité, nous avons rendu ce matin une visite de courtoisie au directeur général de l’ORTM, Salif Sanogo. L’occasion de nous assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour la production et la retransmission du match Mali vs Guinée.

Nous avons convenu de nous revoir très vite afin de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant pour offrir une meilleure couverture médiatique au football malien.

10 novembre 2019

En compagnie du vice-président, Kassoum Coulibaly dit Yambox, nous sommes à la tâche, en ce dimanche, pour nous assurer que le Centre d’élite Ousmane Traoré à Kabala sera opérationnel pour accueillir, dans les meilleures conditions, nos Aigles pour le match Mali vs Guinée.

8 novembre 2019

Le Mali entre en lice ce jour au Cairo International Stadium contre le pays hôte à 17 h GMT dans le cadre de la Can U23 Total, Egypte 2019.

Je souhaite aux jeunes de faire preuve de courage afin de décrocher les 3 points de la victoire. Tous avec notre équipe U23.

RDV donc devant nos petits écrans de l’ORTM pour les supporters vivant au Mali.

7 novembre 2019

Ce matin, j’ai rendu une visite de courtoisie et de prise de contact au CEO d’Orange-Mali, M. Brelotte Ba. Avec ma délégation, nous avons eu un accueil chaleureux suivi d’un échange intéressant avec le partenaire numéro 1 du football malien depuis bientôt 10 ans. Le lieu de remercier tous les partenaires qui, malgré la crise récente, étaient toujours aux côtés du football malien.

6 novembre 2019

Je salue la décision à l’unanimité du comité exécutif du Djoliba AC de rendre hommage à une figure du football malien en la personne de mon aînée Karounga Kéita dit Kéké en donnant son nom au terrain d’entraînement du Djoliba AC de Bamako.

5 novembre 2019

En compagnie du sélectionneur national Mohamed Magassouba nous avons eu une session de travail fructueuse à Paris à l’invitation de l’ancien international malien Cédric Kanté, président de l’Union des footballeurs maliens et membre de la FIFPRO. Nous souhaitons développer un partenariat avec cette structure.

5 novembre 2019

De passage à Paris ce jour, j’ai pu joindre l’utile à l’agréable. J’ai échangé formation et éducation avec Jimmy Adjovi Bocco, un des fondateurs du club Diambars d’où vient, entre autres, Pape Gana Guèye, la pépite sénégalaise. Ce déjeuner de travail s’est tenu dans un restaurant parisien dont le chef est originaire de Bozola. Une fierté pour moi. J’étais en compagnie du sélectionneur national et de Mohamed Magassouba.

3 novembre 2019

Grande joie dans le vestiaire djolibiste après la victoire, le lieu de rendre hommage aux dirigeants du Djoliba AC mais aussi aux dirigeants de tous les autres clubs maliens qui se battent pour l’émergence du football national.

2 novembre 2019

Le comité exécutif de la Fédération malienne de football a procédé à la remise officielle d’équipements de bureau et d’ordinateurs à l’Association des journalistes sportifs du Mali.

31 octobre 2019

Dans le cadre d’une prise de contact avec l’ensemble des acteurs du football malien, en compagnie de certains membres du comité exécutif, ce jeudi matin, j’ai rendu une visite de courtoisie à l’Union nationale des supporters des Aigles du Mali (Unasam). J’ai exprimé toute ma gratitude à l’endroit des hommes et femmes de l’Unasam pour leur esprit patriotique et leur soutien constant aux différentes équipes nationales.

30 octobre 2019

J’ai accordé, ce mercredi 30 octobre 2019, une audience au capitaine de l’équipe nationale de Cécifoot du Mali, Mamadou Thiam, accompagné de Mme Hélène Ndiaye de l’Association Libre Vue.

Nos échanges ont porté sur leur participation à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de la discipline en novembre prochain au Nigeria, qualificative pour les prochains Jeux paralympiques d’été de 2020 qui se dérouleront à Tokyo au Japon du 25 août au 6 septembre 2020.

J’ai été personnellement impressionné par les exploits réalisés par l’équipe nationale de Cécifoot du Mali, vice-championne d’Afrique derrière le Maroc. J’ai tenu à exprimer, au nom du comité exécutif de la Fémafoot, notre obligation morale et sociale d’être à leur côté et de les accompagner.

25 octobre 2019

Hier soir j’ai rendu visite à mon aîné, l’ancien ministre des Sports Hamane Niang, président de Fiba-Monde afin de lui adresser de vive voix mes vœux de bonne réussite à la tête de la Fiba. Je le sais à hauteur de mission.

24 octobre 2019

Ce jeudi 24 octobre 2019, en compagnie du 1er vice-président de la Fédération malienne de football, Kassoum Coulibaly dit Yambox, nous avons eu un échange très fructueux avec la presse sportif à travers l’Association des journalistes sportifs du Mali. Je salue la qualité des échanges, le lieu de rendre hommage au directoire de l’AJSM qui fait un grand travail afin de faire vivre cette structure indispensable à notre sport roi.

22 octobre 2019

J’ai présidé ce jour une réunion du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Après analyse des récents résultats sportifs, nous avons pris la décision de confirmer au poste de sélectionneur national M. Mohamed Magassouba.

Le poste de directeur technique national sera à ouvert à un appel à candidature très bientôt afin de choisir le profil adéquat à la politique ambitieuse que nous souhaitons mettre en place à la direction technique nationale. J’exhorte tous les supporters de l’équipe nationale à soutenir le sélectionneur national dans sa mission de qualification à la Can/Total, Cameroun 2021 ainsi que notre rêve de nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Il a toute la confiance et le soutien du Comex dans sa nouvelle mission.

12 octobre 2019

J’ai eu l’immense honneur d’être élu ce jour à Dakar dans le bureau exécutif de l’Ufoa A. Au côté du nouveau président de l’organisation régionale le Guinéen Antonio Souaré, nous aurons à cœur de continuer le travail de professionnalisation entrepris par le président Senghor. Je mettrai tout en œuvre pour être à hauteur de mission.

9 octobre 2019

A l’invitation du président Gianni Infantino, je viens d’avoir ce jour une séance de travail à la Fifa. Avant le tête-à-tête avec le président de la Fifa, j’ai eu des entretiens avec des départements de la Fifa en charge du développement du football, de la gouvernance et des infrastructures, entres autres.

Je remercie le président de la Fifa pour son accueil chaleureux et sa ferme volonté d’accompagner le football malien vers une ère nouvelle.

30 septembre 2019

J’ai reçu à dîner, hier soir, Mme Céline Zigaul, responsable du Programme de développement de la Fifa pour l’Afrique et les Caraïbes. Accompagné du 1er vice-président, Kassoum Coulibaly et du président de la Commission des finances, Mohamed Sissoko, nous avons évoqué la coopération bilatérale entre la Fédération malienne de football et la Fifa.

29 septembre 2019

Avec beaucoup de tristesse, je viens d’apprendre le décès de Dramane Nimaga, fondateur et président-directeur général de Mondial Sports à Bamako. Je retiens de lui un homme passionné par le sport. Je prie pour son repos éternel au nom de la famille du football malien je présente mes sincères condoléances à sa famille.

28 septembre 2019

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la nouvelle de la disparition de Seydou Camara alias “Sinkola”, survenue hier vendredi 27 septembre 2019 à Kayes. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, aux autorités sportives et administratives ainsi qu’à la population de Kayes.

Que son âme repose en paix !

26 septembre 2019

Visite de courtoisie ce matin au président-directeur général de la marque Airness mon compatriote Malamine Koné au siège de la société à Paris, en France.

25 septembre 2019

Entretien très fructueux ce matin au siège de la FFF avec mon homologue Noël Le Graët, président de la Fédération française de football.

23 septembre 2019

J’ai eu le plaisir d’assister à une belle soirée aujourd’hui à Milan en compagnie de la crème du football mondial. Cela me réconforte dans ma mission de structuration et de professionnalisation du football malien afin que nous puissions assister bientôt à la consécration d’un compatriote.

Nous en avons les talents assurément, je mettrais toute mon énergie avec le comité exécutif et toutes les bonnes volontés pour relever ce défi.

23 septembre 2019

Prêt pour la grande soirée de cérémonie de remise de récompense de la Fifa à Milan en compagnie de mon frère le président Waberi de Djibouti.

16 septembre 2019

Ce jour lundi 16 Septembre, j’ai eu le plaisir d’avoir une séance de travail avec l’ancien international sénégalais Diomansy Kamara. Il a investi au Mali avec des compatriotes maliens dans l’Académie Afrique Football Elite (AFE).

Monsieur Kamara était en compagnie de Mohamed Traoré, chargé du suivi des travaux de l’Académie AFE. Nous avons échangé sur la promotion du football au niveau des jeunes notamment. Je salue son engagement et la qualité de sa vision.

Monsieur Kamara m’a réitéré son souhait de nous accompagner dans notre projet de reconstruction du football malien.

14 septembre 2019

Le Djoliba AC, notre unique représentant cette année en interclubs, croisera le fer avec Marantha de Fiokpo du Togo cet après-midi à 16 h GMT.

La Fédération malienne de football a mis en mission M. Lassana Kouma (président de la Commission centrale de Futsal et du Beach Soccer) auprès de l’équipe à Lomé afin d’apporter notre plein soutien aux Rouges. J’exhorte nos compatriotes à soutenir massivement le Djoliba AC pour une victoire aujourd’hui.

11 septembre 2019

J’ai eu un dîner de travail avec M. Omar Sciola, recruteur en Afrique pour Manchester United. Nous avons eu des échanges fructueux sur les évolutions à donner à notre football local tant dans les catégories de jeunes que les seniors.

J’étais en compagnie de Dr. Seydou Sow, président l’AS Réal.

10 septembre 2019

Ce jour, j’ai été ravi de rendre une visite de courtoisie à M. Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali, en compagnie de certains membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football.

10 septembre 2019

Suite à la victoire du Mali U23 face au Maroc, j’ai chaleureusement félicité les joueurs et le staff pour cette belle performance. Nous nous qualifions ainsi pour le tournoi final qui aura lieu en Egypte.

10 septembre 2019

Après la passation, visite de courtoisie au ministre de la Jeunesse et des Sports M. Arouna Modibo Touré, un échange courtois et plein d’engagement de la tutelle.

10 septembre 2019

Passation de service entre la présidente du Comité de normalisation, Mme Daou Fatoumata Guindo, et moi-même ce lundi 9 Septembre 2019 au siège de la Fédération malienne de football.

9 septembre 2019

Ce jour en compagnie du 1er vice-président Kassoum Coulibaly dit Yambox, du 2e vice-président, Sékouba Kéita et du président de la Commission centrale des jeunes de la Fémafoot, Sékou Massiré Sylla, nous avons tenu à rendre une visite de courtoisie et d’encouragements aux U23 maliens qui rencontrent le Maroc demain mardi à Bamako dans le cadre des éliminatoires de la Can U23 Egypte 2019. Nous avons demandé aux jeunes de l’abnégation et du sérieux afin de se qualifier pour le tournoi final.

9 septembre 2019

Je félicite chaleureusement le président Gaoussou M’Pa Sylla qui a été élu ce samedi à la tête de la Ligue régionale de football de Koulikoro et je lui renouvelle toute la disponibilité de mon bureau pour une collaboration fructueuse dans le cadre du développement de la ligue de Koulikoro.

Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président sortant en la personne de mon aîné le président Banou Makadji pour le travail abattu au service du football malien. J’exhorte la famille du football de Koulikoro à se donner la main pour une gestion efficiente de leur ligue.

Bon vent au nouveau bureau.

6 septembre 2019

Je salue l’excellent état d’esprit du président des supporters du Djoliba AC, Harouna Vieux Diallo. Il a rendu une visite de courtoisie aux partisans de notre liste lors de l’élection pour leur adresser ses chaleureuses félicitations. Lors de son intervention, Harouna Vieux Diallo a invité également tous les acteurs du football malien sans exception à travailler avec le bureau élu pour le bonheur du football malien. Il souhaite que le clanisme et l’exclusion soient bannis de l’environnement de notre sport roi. Avec mon bureau nous nous inscrivons dans cette dynamique et aucune initiative ne sera de trop pour nous permettre de construire notre football dans un climat apaisé.

5 septembre 2019

Une belle prestation de nos aigles en Arabie saoudite. Mes encouragements à l’équipe. De bon augure pour le début des qualifications à la Coupe du monde 2022 et de la Can/Total 2021.

5 septembre 2019

Au nom de mes colistiers et en mon nom propre j’exprime ma profonde gratitude aux populations de la Commune II pour avoir bien voulu célébrer notre élection à la Fédération malienne de football sur le mythique terrain de “Poussière rouge” de Bozola.

3 septembre 2019

Mes chers compatriotes, en attendant la passation de service à la tête de la Fédération malienne de football, je suis d’ores et déjà à la tâche. Je me suis entretenu au téléphone hier avec mon jeune frère Salaha Baby dans la perspective du forum de la réconciliation que j’appelle de mes vœux. Je salue son esprit d’ouverture et la qualité fraternelle de nos échanges. Dans les journées à venir, nous continuerons avec conviction nos consultations au service de la réconciliation des acteurs.

29 août 2019

“Nous allons travailler avec tous les acteurs du football avec mon jeune frère Salaha Baby, avec mon jeune frère Alassane Souleymane. Sachez que le football c’est ce qui nous unit le plus”, Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football.

Commentaires via Facebook :