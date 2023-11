Vers la Can Total Energies 2023 : La Côte d’Ivoire se dirige lentement, mais sûrement

A San-Pedro, au sud-ouest du pays, on s’aperçoit bien que la Côte d’Ivoire est à pas comptés vers la Can 2023.

A environ 60 jours de la 34è Coupe d’Afrique des Nations, le pays s’active pour livrer les chantiers dans les délais. Et le nouveau Premier ministre Robert Beugré Mambé multiplie les visites de chantiers et autres infrastructures. C’est une course contre la montre que San Pedro s’interdit de perdre. En dépit des inquiétudes liées au retard dans la plupart, notamment dans les préparatifs de la compétition, la Côte d’Ivoire devra être fin prêtre en janvier 2023 pour accueillir la 34è Coupe d’Afrique des Nations de football. Si le défi est de livrer les infrastructures à temps, il s’agit aussi de les mettre en adéquation avec la politique de développement durable. Une équation que San-Pedro dont le stade Laurent Pokou s’apprête à vivre les matches de la 3è Ligue des champions féminine de la Caf, est en passe de résoudre. “Nous sommes presque dans la finition, puisque la première couche du goudron sera mise dès cette semaine“, avance un chef de chantier des travaux de butinage sis la Cité.

A l’instar de San Pedro, le cœur du pays bat à la cadence des chantiers. Les plus importants concernent le Stade Alassane Dramane Ouattara d’Ebimpé, qui devrait abriter le match d’ouverture et la finale de la compétition ainsi que routes menant au même stade, notamment au niveau des Quartiers Abobo-Yopougon.

Des hôtels pavillonnaires de la centaine de chambres chacun sont également en cours de réalisation à Korhogo et presque terminés à San Pedro ainsi que des échangeurs, qui permettront de décongestionner la circulation dans la capitale économique ivoirienne.

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie ivoirien, Robert Beugré Mambé a même tapé du poing sur la table, le vendredi 3 novembre 2023 face aux membres du Comité d’organisation de la CAN 2023 (Cocan). A la Primature, le chef du gouvernement ivoirien a déclaré attacher beaucoup de prix à la célérité pour la livraison des travaux, à moins de 3 mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 que la Côte d’Ivoire, pays hôte, veut exceptionnellement historique et belle.

“Je voudrais dire aux présidents et aux différents membres des commissions, qu’à partir d’aujourd’hui, on peut vous réveiller à toute heure, comme cela a été le cas auparavant. A 2h, 3 h, ou à 5 h du matin, peu importe. On n’a plus d’heures de sommeil (…). Nous avons deux grands thèmes et le premier que nous allons évacuer rapidement, c’est la Ligue des champions féminines qui commence le dimanche à Korhogo. Le deuxième grand thème, c’est l’évolution des travaux des commissions. Sur ces deux thèmes, j’aurai à m’interroger sur des points saillants, étant entendu que tout ne peut pas être dit en réunion, ici. Nous allons nous retrouver en réunion thématique pour consolider les acquis et redresser ce qui devrait être redressé pour avancer“.

Salubrité

A coup de prix. L’objectif est aussi d’offrir un environnement salubre aux délégations étrangères qui fouleront le sol ivoirien. “Offrir un logement décent et un cadre de vie meilleur aux délégations. L’Etat a également consacré une enveloppe au financement d’une opération d’assainissement urbain dans la capitale et les autres villes“, indique un

A San-Pedro, Korhogo, Yamoussoukro et Abidjan, lors de notre passage ces derniers mois, notamment ce mois-ci à San-Pedro, le curage des caniveaux est en cours de même que le nettoyage des drains et l’élimination des mauvaises herbes.

Un autre défi sera de limiter l’impact environnemental de cette affluence à savoir les 24 pays.

Boubacar Diakité Sarr

(Correspondance particulière)

Depuis San Pedro

