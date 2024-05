Vers la rénovation des infrastructures sportives de la ville de Bamako

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en partenariat avec le comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot), va procéder à l’aménagement et la modernisation des infrastructures sportives du district de Bamako. L’annonce a été faite, lundi, par le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba au cours d’une conférence de presse qu’il a donnée dans la salle de conférence de son département.

C’est ce qu’a indiqué le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba au cours d’une conférence de presse. Cette rénovation des infrastructures sportives de la ville des trois caïmans s’inscrit dans le cadre des missions du département qui consistent à renforcer le sport de proximité. L’idée c’est de voir comment davantage nous pouvons animer la jeunesse et le milieu sportif.

C’est dans ce cadre que la Fédération malienne de football (Fémafoot) a décidé d’appuyer le département à travers un financement de 150 millions de Fcfa. L’identification des sites avec l’aide des municipalités est déjà en cours et le projet va commencer incessamment, a assuré le ministre Fomba. Dans le cadre du même projet, les jeunes des différents quartiers de la commune VI ont réussi à mobiliser 54 millions de Fcfa qui viendront s’ajouter aux 150 millions de la Fémafoot.

« Les 54 sont exclusivement réservés à la commune VI », a insisté le chef du département de la jeunesse ajoutant que lorsque les jeunes ont la volonté et qu’ils se donnent la main : « Ça peut donner quelque chose de productif ». Il a profité de l’occasion pour exhorter les autres jeunes à se donner la main.

Bonne collaboration entre le département de la Jeunesse et des Sports et les fédérations sportives

Le ministre Fomba a salué la bonne collaboration entre le département de la Jeunesse et des Sports et les fédérations sportives. « C’est une bonne manière de mettre en avant la bonne collaboration entre le département et les fédérations sportives. La mission du département n’est pas la mission du ministre mais celle de tout le monde », a insisté le chef du département de la jeunesse et des Sports.

Le 1er vice-président du comité exécutif de la Fémafoot, Moussa Sylvain Diakité, en retour, a salué le ministre Fomba pour tous ses efforts. « En si peu de temps, il a pu amener la sérénité et l’entente. Maintenant, on se sent en famille, il n’y a plus les animosités qui étaient auparavant entre les acteurs », a témoigné Moussa Sylvain Diakité.

Le football de masse est à la base du football, insiste-t-il. « Si nous laissons comme ça les jeunes faire du thé parce qu’ils n’ont pas un terrain d’entraînement, ce n’est pas bon ». Il a indiqué que la rénovation des infrastructures sportives de la ville de Bamako va donner un élan à la jeunesse et renforcera davantage la fédération.

Au nom des différentes municipalités, Amadou Ouattara, maire de la Commune V, a marqué la disponibilité des équipes communales à accompagner le département dans le cadre de l’exécution de ce projet.

Abdrahamane SISSOKO

