Wolverhampton – Liverpool (0-1), les Reds stoppent l’hémorragie

Mohamed Salah aurait pu rendre la victoire de Liverpool plus confortable si son but en fin de rencontre n’avait pas été annulé pour hors-jeu, mais cela s’est révélé être sans conséquence. Les derniers instants de la partie se sont écoulées sans temps fort et ont donc surtout été marqués par la blessure de Rui Patricio. Il y a quinze minutes d’interruption pour permettre au staff médical de venir secourir le portier des Wolves et le transporter hors de l’aire du jeu.

Liverpool a résisté à un sursaut tardif Wolves lorsque le match a finalement repris pour grimper à la sixième place du tableau. Ce second succès en huit matches de championnat permet aux Merseysiders de continuer à croire en une qualification pour la prochaine C1. Les champions d’Angleterre peuvent donc remercier Diogo Jota pour ces trois points glanés. Le régional de l’étape a fait la différence juste avant la mi-temps sur un tir croisé du gauche, suite à une passe de Sadio Mané. Il provoquait ainsi la chute de son ancienne équipe. “C’était un match spécial pour moi. J’ai joué ici pendant plus de trois ans. Je connais presque tout le monde dans ce vestiaire. J’aurais juste aimé que les fans soient là pour rendre ce match encore plus spécial”, a confié le héros du jour au coup de sifflet final.