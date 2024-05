Annoncé sur le départ, puis finalement maintenu, Xavi Hernández a bel et bien été démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone après de nombreux rebondissements. Il dirigera son dernier match à Séville dimanche.

La situation de Xavi Hernández au FC Barcelone aura été similaire à une série télévisée à multiples rebondissements. D’abord, à la suite d’une mauvaise série de résultats et notamment une lourde défaite face à Villarreal en Liga (5-3), le technicien espagnol avait annoncé son départ à la fin de la saison. Une annonce qui avait étonné la presse espagnole, alors que les médias catalans ont régulièrement expliqué que le président Joan Laporta et plusieurs membres du conseil d’administration du club blaugrana espéraient convaincre l’ex-milieu de terrain de changer d’avis.

Et après une défaite contre le Real Madrid (2-3), puis une élimination contre le Paris Saint-Germain, en quarts de finale de Ligue des Champions, Xavi Hernández avait étonnamment accepté de rester à la fin du mois d’avril. Après s’être entretenu avec Joan Laporta, son président, il a accepté de poursuivre avec son club de cœur jusqu’en juin 2025. «Ce projet n’est pas encore fini. Moi, mon staff, et tout le club, avons la force pour réaliser des choses importantes et continuer à mener à bien ce projet. Tout le monde sait mon attachement pour ce club. Ce projet doit se poursuivre, nous devons continuer à travailler dur, c’est pour cela que j’ai changé d’avis», avait-il annoncé devant les médias.

Double retournement de situation au Barça

Mais finalement, et comme l’avait informé la presse espagnole avant la fin du Championnat d’Espagne, Xavi a bel et bien été démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone. «Xavi Hernández ne sera plus entraîneur à la fin de la saison. Lors d’une réunion qui a eu lieu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le président Joan Laporta a informé Xavi Hernández qu’il ne continuerait pas comme entraîneur de l’équipe première pour la saison 2024-25», s’est expliqué le club blaugrana dans son communiqué, informant au passage de la suite à venir. «Dans les prochains jours, le FC Barcelone informera sur la nouvelle structure de l’équipe première.»

Selon la presse catalane, la direction n’a pas du tout apprécié les propos du manager de 44 ans sur les mauvaises finances du club et a décidé de s’en séparer après la 38e journée. Joan Laporta était furieux contre lui et a demandé à Deco de se mettre rapidement en quête d’un successeur à Xavi sur le banc de touche pour la saison prochaine. C’est déjà chose faite puisque Hans-Dieter Flick est pressenti. L’ancien coach du Bayern Munich est attendu pour prendre l’équipe en main la saison prochaine, après avoir échoué à la tête de la sélection allemande. Il a été préféré à Rafa Marquez, entraineur de la réserve.

Pub. le 24/05/2024 13:49 MAJ le 24/05/2024 17:42

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :