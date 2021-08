Yves Bissouma se lâche : « Magassouba veut que le public se retourne contre moi »

Eloigné depuis trois années de la sélection des Aigles, le milieu de terrain crache son cœur dans un micro. « Le gens, ils parlent mais ils savent même ce qu’ils disent. Mais, moi, je n’en veux pas à ces gens-là parce que je sais qu’au fond d’eux ils m’aiment et je les aime en retour. J’ai failli mourir sur mon lit d’hôpital. Je me rappelle, je devais me réveiller deux heures après mon opération à l’épaule, mais il en fallu 13 heures… Et dans ma famille que je porte dans mon cœur ne m’a même pas envoyé un message de soutien pour dire : Yves, bon rétablissement, on est avec toi ! Et c’est maintenant qu’ils veulent que je revienne ! Non, ce n’est pas comme ça !

Il y en a qui disent que Yves veut jouer pour la Côte d’Ivoire. On ne vient pas en sélection pour l’argent. Quand tu viens, c’est le cœur qui parle. Je suis malien et j’aime le Mali. Gervinho et le président de la fédération (ivoirienne, ndlr) sont venus me voir quand je jouais encore à Lille, mais je leur ai dit que j’avais déjà choisi le Mali, parce que je crois à cette génération.

On est la meilleure équipe d’Afrique aujourd’hui…Avec cette équipe on peut prendre deux CAN au calme… Aujourd’hui, il faut que cette équipe fasse rêver les petits frères qui sont derrière nous.

Après mon opération, j’ai bossé comme un fou pour revenir plus fort. Je n’ai rien contre Mgassouba. Mais mon agent l’a appelé plusieurs fois pour discuter de mon retour en sélection et il n’a jamais répondu …Il veut que le public se retourne contre moi. C’est pourquoi, il continue de mettre mon nom sur sa liste, sachant bien que je ne pouvais pas venir, parce que j’ai eu des complications après mon opération.

Il y a des gens qui m’insultent, insultent mes parents. Ma maman en a beaucoup souffert, mais moi ça ne m’atteint pas, parce que je vise trop haut. Moi, je ne suis pas rancunier. Je pardonne à tout le monde…Je ne suis pas fautif… »

