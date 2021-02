La récompense du mérite a été la phrase la plus employée le samedi 20 février dernier au GRENADA Hôtel de l’Amitié de Bamako à l’issue de l’Assemblée Générale Elective de la Zone II de l’ACNOA (Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique) à l’issue de laquelle les délégués ont sans suspens renouvelé leur confiance au Président Habib Sissoko.

Toute la crème du sport malien était présente à la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée Générale Elective de la Zone II de l’ACNOA (Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique). Cette présence massive étant le soutien massif de ce monde sportif malien à Habib Sissoko, président du CNOSM et surtout président de la Zone II. Deux discours ont marqué la cérémonie d’ouverture. Le discours de bienvenue du Président Habib et celui d’ouverture du ministre de la jeunesse et des sports, Mossa Ag Attaher. Ce dernier fera part de toute la disponibilité du gouvernement malien à accompagner la Zone II dans l’accomplissement de ses missions tout en saluant au passage, la bonne collaboration entre le ministère de la jeunesse et des sports et le comité national olympique et sportif du Mali. Le cérémonial a cédé la place aux travaux de l’Assemblée Générale Elective qui avait deux points à son ordre du jour : Examen et adoption des rapports d’activités et financiers puis élection du nouveau bureau. Comme le 1er point inscrit à l’ordre du jour, les délégués des 8 pays membres ont, dans une unanimité qui doit faire école, plébiscité le président Habib Sissoko pour le bilan élogieux à la tête de la Zone II. Dans la même lancée, ils ont reconduit le bureau sortant en application de la citation qui dit qu’on ne change pas une équipe qui réalise, pardon qui gagne. Il est bon de rappeler que les huit pays membres de la Zone II de l’ACNOA sont : Le Cap- Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. Juste après l’Assemblée Générale, le Secrétaire Général de la Zone II de l’ACNOA le Sénégalais Seydina Oumar Diagne, par ailleurs Secrétaire Général du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, a rencontré la presse sportive pour faire le compte rendu de l’Assemblée Générale Elective ainsi que le nouveau plan d’action de la Zone II.

Oumar Baba TRAORE

COMPOSITION DU NOUVEAU

BUREAU DE LA ZONE II DE L’ACNOA

Président : Habib Sissoko (Mali)

Vice- présidente :Phinomena Fortes (Cap- Vert)

Secrétaire Général : Seydina Oumar Diagne (Sénégal)

Trésorier Général : Mohamed Oumar Traore (Mali)

Commissaire aux comptes : Monsieur Sergio (Mali)

