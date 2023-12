BenbereVerif : Faux, cette parade de soldats et d’hélicoptères militarisés n’a rien à voir avec l’armée burkinabè

Alors que le président burkinabè de la transition a annoncé le 11 décembre l’acquisition de matériel militaire, une scène de parade de l’armée mexicaine est faussement attribuée au Burkina Faso.

La séquence vidéo de 38 secondes a été épinglée plus de 3.700 fois et cumule plus 44.000 likes et 727 partages à la date du 14 décembre 2023. On y voit des soldats armés, cagoulés, parader devant une foule, dans une rue. La vidéo présente aussi des porte-chars transportant des hélicoptères et un bateau gonflable à moteur militarisé. La vidéo laisse croire qu’il s’agit d’un défilé qui a eu lieu au Burkina Faso. Vraiment ?

Une vidéo détournée de son contexte

Plusieurs indices dans la séquence, dont les inscriptions en espagnol «Reserva Estrategica Santa Lucia» et «Fuerza Aerea Mexicana» sur les porte-chars ont permis, par une recherche internet, de retrouver une version de la vidéo sur YouTube. Elle a été publiée le 25 septembre 2023 par Mexique Aérospatiale et défense.

On apprend dans la description de la vidéo sur cette chaîne qu’il s’agit d’un défilé de l’armée mexicaine et que «Reserva Estrategica Santa Lucia» qui signifie «Réserve stratégique Santa Lucia» est le nom de l’escadron qui apparaît sur la vidéo.

La même vidéo publiée plus tôt le 16 septembre 2023 par Imagen noticias sur YouTube explique que ce défilé a eu lieu à Mexico le 16 septembre 2023 à l’occasion de la commémoration de la fête de l’indépendance du Mexique.

C’est quoi la Reserva Estrategica Santa Lucia ?

La Reserva Estrategica Santa Lucia est une unité de l’armée mexicaine composée des équipes d’opérations spéciales d’intervention. Elle est équipée de véhicules Balam à mitrailleuses télécommandées, de chiens de chasse militaires et d’avions de transport tactiques de l’armée de l’air mexicaine qui peuvent être utilisés comme ambulances aériennes.

Acquisition de nouveaux matériels militaires au Burkina

Lors de son discours prononcé à l’occasion de la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, le président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé un renforcement de l’effectif de l’armée ainsi que l’acquisition en cours des moyens de combats.

La dernière acquisition de matériels de militaires est celle offerte par l’Allemagne le 8 décembre 2023 au génie militaire. Ce don est entre composé de matériels roulants et de systèmes de mise en bouteille d’eau potable.

En avril 2023, l’Assemblée législative avait également donné son quitus pour l’acquisition de matériels de combat d’un montant de plus de 252 milliards de Francs CFA auprès de la société turque Raykar.

En outre l’armée burkinabè avait aussi présenté, le 23 mars 2023, à la base aérienne 511 de Ouagadougou, des moyens de combat et de surveillance reçus constitués essentiellement d’hélicoptères et de drones.

Conclusion

La vidéo publiée par Compaoré6441 sur TikTok ne présente pas une scène filmée au Burkina Faso. Elle présente plutôt un défilé militaire qui a eu lieu le 16 septembre 2023 lors de la célébration de l’indépendance du Mexique.

Par Benbere

Cet article est le fruit d’une collaboration entre BenbereVerif et Fasocheck dans le cadre de SahelCheck

