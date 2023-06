Innovation technologique : Les lauréats du concours digital « Fèrè Digital » primés

L’Agence Universitaire de la Francophonie au Mali a organisé le jeudi 8 juin 2023, en collaboration avec la fondation Orange Mali, une cérémonie de présentation du bilan du Fablab et des prototypes de projets technologiques développés par les étudiants et les jeunes diplômés sans emplois dans le cadre de la première édition du concours digital « Fèrè Digital ».

Le projet Fablab Solidaire Degely Blown, est mis en œuvre par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF en partenariat avec l’Université des sciences techniques et techniques de Bamako ( USTTB), initié par elles dans le cadre des projets Fablab Solidaire International de la Fondation Orange. Selon le responsable du bureau national de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Dr. Sékou Mamadou Tangara, cette initiative vise à favoriser la culture entrepreneuriale numérique des jeunes. « Mais aussi de susciter et de promouvoir les initiatives et solutions numériques technologiques en réponse aux défis et enjeux locaux proposés par les étudiants et les jeunes diplômés sans emploi », a-t-il précisé. Ledit projet se propose également d’outiller les jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. Et pour le représentant du recteur de l’Université des sciences techniques et techniques de Bamako (UsttB), M. Diallo, ces projets sont bien plus que les réalisations techniques. Poursuivant, il déclare qi’ils sont le fruit d’un travail de longue haleine. De plus, le dispositif Fablab cherche à promouvoir un mode d’apprentissage innovant basé sur le savoir-faire, sur le partage et la réalisation concrète de projets numériques, selon les différentes interventions.

Dans le cadre du concours « Fèrè Digital »., les prototypes de sept équipes ont été présentés par les porteurs de projets. Parmi ces projets, trois prototypes ont attiré l’attention du public puisque le choix de ces lauréats émanait de lui. Au terme de la compétition, le troisième prix, d’une valeur de 150 euro est revenu au groupe 6 avec une moyenne de 43% pour son projet bio-digesteur semi-automatique. Ce projet du nom de « Gwatigui produit du gaz combustible. Il aura un impact significatif sur les communautés, sur l’environnement et sur la durabilité énergétique du point de vue du jury. Le second prix a été relevé par le groupe 3 dont le projet portait sur une couveuse moderne automatique hybride à base d’Arduin, capable de fonctionner en courant alternatif et continu grâce à un inverseur. La valeur de ce deuxième prix est estimée à 300 euros. Le grand lauréat du concours pour sa part, a remporté le premier prix d’une valeur de 500 euros. Son projet Fèrè Médical est une solution permettant la numérisation des dossiers médicaux au Mali à l’aide d’une carte et un lecteur de carte. Le projet Fèrè Médical veut remédier aux problèmes des erreurs médicales, des pertes de données médicales ou de la difficulté d’accès aux informations à temps.

Félicitant les lauréats, Mme Coulibaly Hawa Diallo, l’administratrice de la Fondation Orange, a exprimé son satisfecit du déroulement du concours, des projets mis en compétitions ainsi que des résultats obtenus. Pour ensuite ajouter : ‘ Nous nous sommes point trompé en choisissant l’Agence. Je pense que nous avons atteint notre objectif, qui est de permettre aux jeunes de faire valoir leurs créativités ». A noter que ces solutions technologiques sont appelées à devenir de futurs produits commercialisables.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

