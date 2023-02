Mali : des véhicules neufs 100% électriques disponibles chez Souad Motors

Souad Motors est une entreprise malienne qui offre des véhicules neufs 100% électrique. L’inauguration de son Showroom sis à l’ACI 2000 non loin de la place CAN a eu lieu le vendredi 23 février. C’était sous l’égide du ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed.

Au Mali, il est désormais possible de s’offrir de véhicules neufs et 100% électriques. Cela grâce à l’entreprise malienne, Souad Motors, qui propose une gamme variée de véhicules neufs de la marque MG et Schengen. En plus du service après-vente, le nouveau concessionnaire dispose d’une unité d’entretien et de réparation à la pointe de la technologie.

L’avènement des véhicules 100% électriques, une première au Mali, va permettre de renouveler le parc automobile du pays, devenu très vieillissant. Selon son directeur général, Abdel Aziz Maouloud, Souad Motors avec la distribution des marques MG et Schengen va contribuer à lutter contre la pollution de l’environnement avec des véhicules neufs dégageant moins de carbone. « Avec des emplois garantis dans tous les domaines techniques et commerciaux, Souad Motors contribuera à résorber le chômage des jeunes », a-t-il assuré.

Sans toutefois avancer un montant, Abdel Aziz Maouloud a parlé d’un investissement conséquent. Ce qui a permis de réaliser un Showroom moderne et bien équipé. Souad Motors, selon son directeur général, a importé de nombreux véhicules neufs confortables et écologiques. « L’ambition de Souad Motors est de mettre à la disposition du peuple malien le luxe à un prix accessible, le confort à la portée de tous, l’électrique pour ceux qui ont la fibre écologique », a-t-il expliqué.

Selon le ministre de l’Industrie de Commerce, le promoteur de Souad Motors et ses partenaires ont fait le choix de s’inscrire dans la vision de la politique de l’excellence prônée par les autorités de la transition. « Celle-ci se traduit par la détermination des autorités de la transition de moderniser le parc automobile du Mali », a clamé le ministre Mahmoud Ould Mohamed. Il a affirmé que le gouvernement à l’ambition de faire du secteur privé la locomotive de la croissance économique et l’excellence au rang des valeurs nationales.

Les véhicules de Souad Motors sont disponibles et accessibles à tous. L’acquisition se fait soit par paiement direct soit par crédit bancaire à travers Coris Bank, partenaire de Souad Motors dans la réalisation de ce projet. La cérémonie qui a pris fin par la coupure du ruban et la visite des véhicules s’est déroulée en présence du ministre de l’Environnement et celui de la Communication, du président du CNPM, Mossadeck Bally, et de la directrice générale de Coris Bank Mali, Sidibé Aïssata Ouattara.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

