Commission de l’UEMOA : Consolider la performance du secteur privé

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a organisé, le 12 octobre 2023, à l’hôtel Millennium Kamissa de Bamako, un atelier de sensibilisation et de mobilisation des acteurs nationaux autour des grands évènements de la Commission de l’UEMOA et des Etats membres de l’UEMOA. Ces événements visent à contribuer à la consolidation et à l’amélioration de la performance du secteur privé de l’Union, ainsi qu’à mobiliser les ressources complémentaires nécessaires pour la mise en œuvre des programmes, projets et stratégies de l’Union.

« La Commission de l’UEMOA organise respectivement, les premières éditions des grands évènements notamment : le Forum des Hommes d’Affaires de l’UEMOA couplé au Prix UEMOA de la Qualité édition 2023 du 16 au 18 novembre 2023 à Dakar ; la Table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des projets de la Stratégie de Développement de Pôles Energétiques (SDPE) et du Programme Régional de Développement de l’Economie Numérique de I’UEMOA (PRDEN) et le premier Salon International des Mines, de l’Energie et des Hydrocarbures de l’UEMOA qui se tiendront simultanément du 27 au 29 novembre 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire », indique le représentant Résident de l’UEMOA à Bamako, Mamadou Moustapha Barro. Pour lui, ces événements visent à contribuer à la consolidation et à l’amélioration de la performance du secteur privé de l’Union, ainsi qu’à mobiliser les ressources complémentaires nécessaires pour la mise en œuvre des programmes, projets et stratégies de l’Union. Par ailleurs, il a mentionné que cette rencontre d’information est organisée pour solliciter l’implication de tous pour une bonne réussite de ces grands événements et la participation massive aux dits évènements. Pour sa part, Diakaridia Dembélé, conseiller technique au Ministre de l’Economie et des Finances, a exprimé sa profonde gratitude à Monsieur Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l’UEMOA, pour cette marque d’attention relative à l’implication du Mali aux différents évènements qui se tiendront à Dakar et à Abidjan. Il a également saisi l’opportunité pour remercier les partenaires techniques et financiers présents qui ont bien voulu accompagner l’UEMOA dans l’organisation et le financement de ces grands évènements.

Toute chose qui se traduit, selon lui, par une vision politique forte et commune de nos Etats membres en synergie avec la Commission de I’UEMOA afin d’agir ensemble pour assurer le développement cohérent et harmonieux de notre espace en mobilisant des ressources pour le financement des programmes, projets et stratégies, notamment les infrastructures dont les énergies, les télécommunications, les Mines et à promouvoir le secteur privé. Pour une économie forte notre espace communautaire, M. Dembélé, a mentionné qu’il « nous faut donc nécessairement renforcer l’investissement dans l’énergie, dans la technologie et les compétences humaines pour impulser et accompagner la transformation structurelle de notre économie ».

Boubacar S. TRAORE

