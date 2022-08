Après 8 mois d’absence suite aux sanctions de la CEDEAO, l’Etat malien vient de faire son grand retour sur le marché régional des titres publics de la zone UEMOA. Les investisseurs de la zone UEMOA ont renouvelé leur confiance à l’Etat du Mali en lui accordant 277 milliards FCFA. « Pour ce retour sur le marché à la suite de la levée des sanctions, les services du ministère de l’Économie et des Finances à travers le trésor public, a sollicité les investisseurs pour un montant de 270 milliards et a obtenu une réaction favorable à hauteur de 102 %, bien plus que le montant sollicité, soit 277 , 371 milliards FCFA », a annoncé le service de la communication du Ministère l’économie et des Finance. Ce département indique que ce succès témoigne de la confiance des investisseurs en l’Etat malien, en son gouvernement et en la politique économique financière et budgétaire des plus hautes autorités. Cette opération importante jamais réalisée par le Mali servira, selon d’autres sources, à rembourser les impayés du pays qui s’élèvent 220,2 milliards FCFA.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

