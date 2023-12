Confrontation aux impôts : Le Syntim accuse le Syntade

La section syndicale des impôts (Syntim-Ali Dao), et la coordination des comités syndicaux DFA-DRH et CPS, respectivement représentés par Djibrila Maïga et Issa Synayoko, ont animé une conférence de presse pour dénoncer selon eux les ‘’dérives’’ du secrétaire général de l’UNTM. C’était au Mémorial Modibo Keita le week-end dernier.

Djibrila Maïga, le secrétaire général adjoint du Syntim, dirigé par Dr. Ali Ousmane Dao, Moussa Sissoko et Sidi Salam Diallo ainsi que le coordinateur des comités syndicaux des DAF, CSP et des DRH, des départements ministériels, Issa Synayoko étaient face à la presse avec pour thème : ‘’Les dérives du camarade secrétaire général de l’UNTM. Il ‘s’agissait de dénoncer par M. Synayoko une proximité entre le chef de l’UNTM et le régime de feu IBK. Et surtout son poste de président d’institution, qui pour Synayoko tacherait fortement sa conviction syndicale et par ricochet, la lutte syndicale au Mali.

Quant aux dirigeants du Syntim-Ali O Dao, c’est le syndicat des travailleurs de l’administration d’Etat (Syntade), qui est responsable de toute la mésentente qui prévaut à la section des impôts. Pour Djibrila Maïga, les comités syndicaux ont tous été mis en place sans aucune dérive. C’est au niveau de la section qui devrait être supervisé par le Syntade que tout a commencé. Le Syntade au lieu de superviser, a plutôt mis en place un bureau. « Le Syntade doit superviser. Il ne doit pas mettre en place un bureau », a-t-il dénoncé.

Le Syntim, tendance Ali Ousmane Dao, continue de dénoncer la mise en place du bureau de la section des impôts qui s’est soldée par deux bureaux parallèles à savoir l’un dirigé par Dr. Ali O Dao et l’autre, Soungalo Traoré. Ils ont porté l’affaire en justice et la procédure suit son cours selon le porte-parole, Sidi Salam Diallo. « Nous faisons confiance en la justice malienne. Nous avons apporté toutes les preuves », a fait savoir Sidi Salam Diallo.

LE Syntim n’a toujours pas adhéré à une autre faîtière. Le bureau attend le verdict pour se rallier au Syntade, voire l’UNTM. Sans cela, selon plusieurs responsables : Pas question d’aller à l’UNTM. A ce jour, avec le bureau des comités syndicaux DAF-GRH et CSP, c’est une question de coordination, a rassuré le secrétaire adjoint, Djibrila Maïga.

Koureichy Cissé

