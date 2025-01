20 janvier 2025 : fête d’anniversaire des FaMas : Une armée au cœur du combat pour la paix

Le 20 janvier 2025 prochain, notre pays, le Mali célébrera la fête anniversaire de son armée, un événement hautement symbolique qui intervient dans un contexte de lutte acharnée contre le terrorisme.

Depuis plusieurs années, les Forces Armées maliennes (FAMas) sont en première ligne dans la lutte contre les groupes armés terroristes opérant sur une bonne partie du territoire. Malgré des conditions particulièrement difficiles, elles continuent de défendre l’intégrité territoriale du Mali tout en protégeant les populations civiles.

La journée du 20 janvier débutera certainement par une cérémonie officielle au camp militaire de Kati, en présence des plus hautes autorités de l’Etat. Le président de la Transition, prononcera un discours d’hommage aux soldats tombés au front et réaffirmera l’engagement du Mali à venir à bout du terrorisme. Des défilés militaires et des démonstrations de compétences opérationnelles des FAMas seront également au programme.

Face aux défis sécuritaires croissants, le rôle de la population reste primordial. Cette fête sera l’occasion de renforcer l’unité nationale et de sensibiliser les citoyens sur leur contribution dans la lutte contre le terrorisme.

La fête anniversaire de l’armée malienne du 20 janvier 2025 sera un moment de mémoire, de solidarité et d’espoir. Elle rappellera à tous l’importance de l’engagement collectif dans la défense de la nation. A travers cette célébration, le Mali réaffirmera sa détermination à relever les défis sécuritaires et à œuvrer pour un avenir de paix et de stabilité.

M.S.

