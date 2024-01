63ème anniversaire de la création de l’armée : Le Président Goïta célèbre ‘’la mission accomplie’’ des FAMa !

A l’occasion de la Fête de l’Armée du Mali, commémorée chaque 20 janvier, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita a présidé au Génie militaire de Bamako, les festivités du 63ème anniversaire de la création de notre armée nationale. A la suite de cette cérémonie comme lors des éditions précédentes, le Président de la Transition a remis un chèque géant de plus de 6 milliards de Francs CFA au ministre de la Défense et des Anciens combattants pour le service social des armées.

Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs Chefs des Institutions de la République, des membres du Gouvernement, des Ambassadeurs des pays accrédités au Mali, de la hiérarchie militaire et une grande foule tous venus célébrer la fête de l’armée. Une armée qui monte en puissance et plus que jamais grandie et forte en honneur de ses 63 ans au service du peuple. A noter que cette cérémonie a été placée sous le signe d’une mission accomplie, c’est-à-dire la reconquête de tout le territoire.

La cérémonie, elle a débuté par le dépôt de gerbes de fleurs par le Président de la Transition, Chef suprême des Armées, sur le monument « Mémorial militaire » sur la place d’armes du Génie militaire, en hommage aux soldats tombés au front. Cela a été suivi par la revue de troupes, l’exécution de l’hymne national et le défilé militaire.

A la fin de la cérémonie, dans sa déclaration, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita a rendu un vibrant hommage à l’ancien Président du Mali Feu Modibo Keita et ses compagnons pour le rôle qu’ils ont joué dans la création de notre armée nationale. Et d’exprimer sa compassion envers les familles des camarades d’armes tombés aux champs de bataille, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés et une pensée pieuse pour les otages civils et militaires. Selon lui, il est important de souligner que la fête de cette année se passe à un moment où l’armée a accompli sa plus grande mission qui n’est autre que la reconquête de tout le territoire du Mali, cela à la faveur de son entrée à Kidal. « Ce qui nous permet d’exercer notre souveraineté dans l’ensemble du territoire national » a reconnu à sa juste valeur le Président Goïta. Il a appelé à la synergie d’acteurs variés, comprenant surtout nos FAMa, les légitimités traditionnelles et d’annoncer le lancement du dialogue inter-malien pour réconcilier les cœurs et les esprits. Le Président de la Transition n’a pas oublié de saluer le peuple malien pour sa résilience et soutien envers les autorités, de féliciter les FAMa pour leur engagement patriotique qui a permis de libérer le territoire sous occupation de groupes terroristes.

Lors de cette cérémonie, le Président de la Transition a remis des distinctions à des militaires qui ont fait preuve d’engagement et de courage au front, dont certains à titre posthume. Des Officers et sous-officiers ont également été décorés de la médaille de la Croix de la valeur militaire, en reconnaissance de leurs actes de bravoure.

L’un des temps forts de cette cérémonie a été la remise solennelle par le Président de la Transition, Chef suprême des Armées, d’un chèque géant d’une valeur de plus de 6 milliards au ministre de la Défense et des Anciens combattants pour le social des armées, bénéficiant aux soldats et à leurs familles à travers des chèques individuels.

Le défilé militaire riche en couleur avec le passage des différentes sections des corps des forces armées de défense et de sécurité a été aussi marqué par la parade des avions de combat. Tout cela devant les regards médusés d’une foule acquise à la cause de son armée nationale.

Adama Tounkara

