Acquisition de nouveaux drones : L’armée promet l’enfer aux ennemis de la paix

Au Mali, les ennemis de la paix ne connaîtront plus le repos dans leurs derniers retranchements. C’est la promesse faite par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, lors de la réception de nouveaux drones jeudi dernier (4 janvier 2024). Un cadeau du nouvel an du président Assimi Goïta aux Forces armées maliennes (FAMa).

Les ennemis de la paix ne connaîtrons plus le repos dans leurs derniers retranchements a promis le ministre de la Défense et des Anciens combattants (MDAC) en recevant jeudi dernier des drones de types Bayraktar TB2 offerts aux FAMa par le président de transition malien. «L’alternative à la paix, c’est malheureusement la continuation de la guerre. Je tiens donc à réaffirmer, avec fermeté aux ennemis de la paix, qu’ils ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts, car nous continuerons de veiller sur notre patrie et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre peuple», a averti le Colonel Sadio Camara.

L’armée malienne a vient ainsi de recevoir un renfort de taille pour lutter contre le terrorisme en disposant désormais de 3 nouvelles stations complètes de drones. Pour des observateurs, cette livraison de matériel militaire est la preuve de l’engagement des autorités de la transition à lutter contre le terrorisme. En effet, les drones permettront à l’armée malienne de surveiller le territoire national et de frapper plus efficacement les Groupes armés terroristes (GAT).

«Après les heures sombres de la décennie écoulée, nos compatriotes entrevoient une lueur d’espoir. Après une décennie d’humiliations et de résignation, les Maliens savourent la confiance et la fierté de l’indépendance retrouvée qui mènera notre pays sur la voie du développement», a déclaré le colonel Camara dans le discours prononcé lors de la cérémonie de réception.

Et selon lui, notre pays a tiré les leçons des trois décennies de «vide stratégique», qui ont conduit à la «déliquescence de son outil de défense», pour s’engager (depuis 3 ans) dans un processus de «régénération de ses capacités de défense» afin d’assurer sa souveraineté, protéger son intégrité territoriale et préserver son unité. Selon le ministre de la Défense, le Plan de remontée en puissance des FAMa (en cours d’exécution) vise à «créer et consolider une armée professionnelle, républicaine, autonome, efficace et proche du peuple».

En 2023, selon lui, le niveau atteint par l’armée a permis au Mali d’achever le retrait des forces internationales dont «l’action inefficace et contreproductive n’avait eu pour effet que de maintenir le statu quo d’un État faible dont l’existence est menacée par des groupes armés hybrides utilisant les modes d’action du terrorisme pour servir des intérêts bien masqués». Cette année, les autorités du pays vont travailler à «consolider cette dynamique…».

Prenant la parole avant le ministre de la Défense, le chef d’état-major de l’Armée de l’Air a rappelé la perception que les Maliens ont des «récentes opérations réussies de drones dans le cadre de la nouvelle dynamique» enclenchée par les autorités maliennes de la Transition. «Une dynamique visant la reconquête de l’ensemble du territoire national», a assuré le Général de brigade Alou Boï Diarra. Et les drones y contribuent largement.

«Ces appareils ne sont pas des robots tueurs», a rappelé le chef d’état-major général de l’Armée de l’Air. En effet, a-t-il rappelé, derrière ces appareils se trouvent des personnes physiques qui fournissent «un travail remarquable pour les faire voler et agir». C’est pourquoi, a estimé le Général Alou Boï Diarra, les drones ne sont pas des stars, mais ce sont plutôt les soldats maliens dont il faut saluer la bravoure et le professionnalisme. Il a félicité les soldats pour «leurs efforts dans la sécurisation du territoire national. Ils mènent un combat rude sur le terrain».

Même si ce n’est pas encore l’heure du bilan, a indiqué le Colonel Sadio Camara, «chaque Malien et chaque Malienne est en mesure d’apprécier le chemin parcouru depuis le début de la Transition». Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a aussi loué et remercié la Fédération de Russie, la République Populaire de Chine et la République de Türkiye pour leur «coopération loyale et sincère» !

