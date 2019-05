Le Directeur général de la Protection civile a animé, ce mercredi 29 mai, un point de presse. Il s’agissait pour le Colonel Major Seydou Doumbia d’apporter des éclaircissements suite à la vague d’indignation suscitée par l’exclusion de 22 nouvelles recrues de la formation des sapeurs-pompiers.

-Maliweb.net- «Il s’agit bien d’un point de presse et non d’une conférence de presse», a insisté le maître de cérémonie avant de donner la parole au conférencier. D’entrée de jeu, le Directeur général de la Protection civile affirme que face au «déferlement d’intoxication et de désinformation», il est de son devoir de «donner la bonne information». Le Colonel Major Seydou Doumbia est revenu sur le processus de formation dont la particularité cette année est, selon lui, un recrutement « décentralisé ». Les visites médicales se sont déroulées dans les régions et les recrues directement transférées au Centre de formation de Markala.

Contrairement à ce qui se dit, assure le conférencier, les recrues n’ont jamais fait un mois de formation. Ils sont arrivés à Markala le 30 avril, les formateurs y sont arrivés le 09 avril et pendant que la visite se poursuivait les recrues s’attelaient aux travaux d’assainissement du centre. Quand les résultats sont sortis, sur les 500 recrues 22 ont été jugées inaptes à la formation militaire. La hiérarchie a été informée. Selon le Directeur général de la Protection civile, il s’agit des pathologies qui peuvent «infecter les autres recrues ou porter atteinte à la vie de la recrue».«Des éléments malades ont été enlevés et remplacés par des éléments sains», tranche le Directeur.

Dans les coulisses pourtant, un agent de la protection civile proteste. La hiérarchie a pêché reconnait-il. «La police recrute plus de 1000 personnes chaque année. Il n’y a jamais eu de problème là-bas. Pourquoi, c’est le cas chez nous à la Protection civile?», s’interroge-t-il. Sur la formation qui a duré un mois, notre interlocuteur indique que les jeunes ont «menti». Quant au remplacement des exclus par des fils de nantis, l’agent estime que c’est fort probable.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

