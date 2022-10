Déployés en Centrafrique depuis des années, les 130 derniers soldats français, en mission de soutien aux Casques bleus et aux formateurs européens de l’EUTM RCA, pourraient quitter le pays d’ici à la fin de l’année. Alors que le pays, en proie à une guerre civile entretenue par les Puissances occidentales, a désormais choisi de renforcer sa coopération militaire avec la Fédération de Russie. Après 62 ans de présence intrigante et infructueuse, l’armée française va-t-elle vraiment plier bagages du pays de l’Empereur Jean Bedel Bokassa ? L’annonce du départ des soldats français a été notifiée au gouvernement centrafricain par les autorités françaises locales.

Les soldats français, opérant en RCA, appartiennent à la Mission logistique de Bangui (MISLOG-B) qui en est à son 4e mandat. Celle-ci a succédé, en juillet 2021, au détachement d’appui opérationnel, sous les ordres des EFG (Eléments français du Gabon). Laquelle, déployée sur le camp de M’Poko, a pour mission d’assurer un soutien à la Mission de formation de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM-RCA) mais aussi aux militaires français insérés au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique(MINUSCA).

En dépit de l’accession de la RCA à l’indépendance en 1960, l’armée française s’est toujours impliquée dans la vie publique du pays. À plusieurs reprises, elle y a mené des opérations commando pour déloger un Chef d’Etat au profit d’un autre. Ce fut le cas, notamment le cas, des années 1979-1981, avec les opérations Caban et Barracuda. Mais aussi, de 1996 à 1997, la France y est intervenue dans le cadre des opérations Almandin I, II et III, en 2003 avec Boali, et en 2016 avec Sangaris.

Aucune de ces opérations n’était effectuée dans l’intérêt de la Centrafrique. Au contraire, à chaque fois, c’était pour asseoir et sauvegarder des intérêts économiques et stratégiques de la France-Afrique. De sorte que la RCA, malgré sa grande richesse en ressources minérales et en faune, est demeurée un pays de l’Afrique très pauvre qu’instable. C’est cette triste situation que la France s’est évertuée à imposer à toutes ses anciennes colonies. Quasiment, toutes sont devenues sa vache à lait. Alors que les Chefs d’Etat sont constamment manipulés au gré de ses intérêts et ceux des grandes multinationales occidentales.

Fort heureusement, nous assistons actuellement à un réveil massif de conscience des élites (et même de la populace) africaines. Dorénavant, des dirigeants africains (soutenus par leurs Sociétés Civiles) ont choisi de braver les dirigeants de la France-Afrique. Cela, au péril de leur vie, afin que leurs pays puissent in fine recouvrer la vraie et pleine SOUVERIANITE. Deux pays, la RCA et le Mali, sont en train de s’émanciper de la France. Un troisième, le Burkina Faso avec la rectification de leur Transition, pourrait les rejoindre. Nous osons espérer que cela soit une contagion pour tous les pays anciennement colonisés par la France !

Gaoussou Madani Traoré

