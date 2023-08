Coopération militaire : Le Mali et le Burkina main dans la main

Les deux pays ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme auxquels ils font face depuis des années. La visite au Mali du chef d’état-major général des Armées du Burkina Faso, le colonel-major Célestin Simporé, a pour mais de renforcer les acquis

En visite dans notre pays, le chef d’état-major général des Armées du Burkina-Faso, le colonel-major Célestin Simporé a, au nom du président de la Transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, assigné, le mardi 29 août dernier à Bamako, des décorations à des ministres et des autorités militaires de notre pays.

Le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, celui en charge de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, en plus du directeur de la Sécurité d’État, le le colonel Modibo Koné, ont été élevés au grade de commandeur de l’ordre de l’étalon burkinabè à titre exceptionnel. Tandis que, le chef d’état-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra, le chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le général de brigade Alou Boï Diarra, ainsi que le colonel Adama Bagayoko ont été distingués au rang de l’officier de l’étalon burkinabè à titre exceptionnel.

Ces distinctions sont le symbole de la reconnaissance des autorités burkinabè au peuple frère du Mali pour leur soutien indéfectible. Le colonel Abdoulaye Maïga a, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et du gouvernement, salue l’initiative, soulignant que les deux pays ont un destin commun. Ce qui engendre une obligation qui contraint les deux nations à se donner la main et redoubler d’efforts.

Selon le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, les autorités maliennes sont surprises et honorées de cette considération honorifique. «La reconnaissance du mérite est l’une des valeurs du Burkina Faso et cet acte vient de plus en témoigner», a soutenu le ministre Maïga.

Quant au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, il a rappelé les instructions des chefs d’État du Mali et du Burkina Faso qui consistent à mutualiser les moyens et à maintenir la synergie d’action des deux Armées pour lutter efficacement contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

CONVERGENCE OPÉRATIONNELLE – Souhaitant la pérennité de la coopération entre les deux pays, le chef d’état-major général des Forces armées burkinabè, le colonel-major Célestin Simporé s’est réjoui de la bonne collaboration avec les autorités de la Transition malienne dans le cadre de la recherche de la paix. «Il faut que nous restions soudées, car ensemble, nous pouvons beaucoup faire pour la stabilité de nos pays», a insisté le colonel-major Simporé.

Le chef d’état-major général des Armées du Burkina Faso a été reçu en audience par son homologue, le général de division Oumar Diarra, dans les locaux de son service. Les deux officiers supérieurs ont évoqué les voies et moyens en vue de renforcer les liens de coopération militaire entre le Mali et le Burkina Faso pour mieux lutter contre le terrorisme.

Le chef d’état-major général des Armées du Mali a indiqué que cette visite de son homologue témoigne de la volonté des autorités des deux pays de tout mettre en œuvre pour sécuriser les frontières. Les opérations menées par les deux forces armées permettent la libre circulation des populations, a noté le général Oumar Diarra qui a révélé ensuite qu’il a largement échangé avec son homologue burkinabé sur des opérations en cours dans les deux pays.

Il a assuré à cet effet que les armées burkinabè et malienne sont en train d’engranger de grands succès sur le terrain à travers une convergence opérationnelle. également, selon lui, les forces de défense des deux payent mutualisent les efforts pour appuyer les frères nigériens, conformément aux directives politiques.

Pour sa part, le chef d’état-major général des Armées burkinabè a assuré que les deux pays vont continuer à renforcer leur coopération pour mieux sécuriser les populations et leurs biens. Le colonel-major Simporé Célestin a lui aussi salué les grands succès des opérations militaires menées par les deux partis. Occasion pour lui d’inviter les populations des deux pays à conjuguer les efforts pour soutenir leurs armées dans la sécurisation des territoires. Car, nous faisons face à un ennemi commun. L’hôte de marque a ajouté que l’ennemi n’a d’autre mandat que de déstabiliser nos pays.

Le chef d’état-major général des Armées burkinabé a, à cet effet, expliqué que les populations, souvent instrumentalisées par l’ennemi interne et externe, sont les premières victimes de cette crise. Il a lancé un appel aux différents groupes armés pour déposer les armes pour le bien des populations.

Madiba KEITA

