Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a participé, le mercredi 19 juillet 2023, à la réunion hebdomadaire de commandement des Chefs d’Etats Majors et Directeurs de service. L’objectif était de passer en revue les défis qui se posent, mais aussi de maintenir, comme dans ses habitudes, la fluidité et la cohérence entre les niveaux politique et militaire.

La rencontre a été présidée par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara en présence des les membres de son cabinet. Elle s’est déroulée dans la salle de conférence de l’Etat Major Général des Armées.

La réunion vise aussi à passer en revue les activités et les actions des Forces de Défense et de Sécurité tant dans les régions militaires et bases aériennes que sur les théâtres d’opérations.

Le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de division Oumar Diarra a souligné que la participation du MDAC à cette réunion confirme davantage la cohérence et la fluidité entre le niveau politique et le niveau opératif. Il a noté que cela démontre également que la hiérarchie militaire et toutes les forces sont en phase aujourd’hui avec le niveau politique.

Il a affirmé que les messages et orientations donnés par le Ministre de la Défense ont résonné très fort dans le cœur et l’esprit de la hiérarchie militaire. Enfin le Général Diarra a donné l’assurance qu’ils transmettront ces orientations jusqu’au plus bas niveau pour que la chaîne de commandement, la cohésion, la solidarité et l’unité tant prônée soient renforcer davantage.

