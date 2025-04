Les experts militaires de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel sont en conclave, depuis hier mardi 09 avril 2025 à Ouagadougou, pour évaluer les actions menées sur le terrain et discuter des modalités pratiques de la mise en place de la force. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le Chef d’État-major général adjoint des armées, en même temps commandant du théâtre national du Burkina Faso.

En effet, suite à l’élaboration du concept d’opération de la force conjointe, niveau opératif et de la conduite des opérations regroupant les deux, il était important d’examiner, sans complaisance, les points forts et les points faibles des activités menées pour en tirer les meilleures leçons possibles en mesure de conduire des actions plus efficaces et plus déterminantes sur le terrain pour vaincre définitivement le terrorisme dans notre espace commun.

Dans son intervention, le Chef d’État-major général adjoint burkinabè, le colonel Théophile NIKIEMA, a surtout insisté sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de la force, d’en déterminer tous les contours et d’accélérer sa mise en place. Selon lui, la mise en œuvre de cette force sera l’outil le plus visible et le plus parlant de la souveraineté de nos États et par conséquent de notre espace prôné par les plus hautes autorités.

Il a enfin appelé les participants à un engagement véritable dans les travaux dont les résultats seront présentés plus tard au collège des chefs d’État-major généraux des armées de la Confédération.

Source : Fama

