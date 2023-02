Gao : l’Armée de l’Air dotée de drones TBD

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, à la tête d’une forte délégation, s’est rendu le 14 février 2023 au camp Firhoun Ag Alançar et à la 3ème région aérienne, où il a remis officiellement des drones de type TBD. Un acte qui concrétise la promesse du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de doter l’armée malienne des équipements de dernière génération, afin de lutter efficacement contre le terrorisme au Mali.

Le chef d’état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général de brigade Alou B Diarra, et d’autres responsables militaires et civils étaient de la mission. La délégation a été reçue par le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, en présence du com-théâtre, le colonel Makan Alassane Diarra, des responsables des forces de sécurité et plusieurs officiers de la région militaire n°1. Après les honneurs militaires, à huis clos, la délégation avec les officiers d’état-major du PCIAT-EST ont échangé sur la situation sécuritaire, la stratégie adoptée pour accroître les capacités d’actions des FAMa dans les secteurs d’opérations, etc.

Le ministre a procédé à la remise des drones de type TBD à la base 300 de l’Armée de l’Air avant de visiter le centre de contrôle et de pilotage des drones. Il a fait une visite guidée des infrastructures en cours de réalisation, notamment la piste de parking, le centre d’accueil et d’hébergement, le hangar des avions de chasse et quelques locaux de l’Armée de l’Air. Il a écouté certaines sollicitations du commandement de la base 300 pour efficacement répondre à toutes les attentes du vecteur terrestre dans sa progression.

Le ministre de la Défense a rencontré la troupe à laquelle il a demandé de tenir malgré toutes les difficultés que traverse le pays. Beaucoup est fait et beaucoup reste à faire pour donner à la Nation toute sa souveraineté, a souligné le ministre. “Je suis venu voir les drones acquis par l’Armée de l’Air et échanger avec la troupe, prendre note des préoccupations des hommes et leur faire part de notre détermination à poursuivre les objectifs d’une Armée qui doit pleinement répondre aux attentes de la Nation”, a-t-il affirmé. Le Mdac a demandé à l’ensemble d’accepter de souffrir pour défendre le pays, car tous les Maliens sont mobilisés derrière les FAMa. Il a salué la cohésion à travers la présence de toutes les Forces de défense et de sécurité. ‘’Notre engagement et notre détermination sont un espoir aujourd’hui pour toute l’Afrique, et particulièrement pour nos enfants et l’avenir de notre pays’’, a-t-il ajouté.

Le Cemga est revenu sur certains comportements déplorables de certains militaires dont la consommation des stupéfiants, le vol d’armes et de munitions, l’indiscipline, les braquages, etc. Il a demandé à tout le commandement de prendre à bras-le-corps ce fléau.

Pour le ministre, l’acquisition de ces drones de reconnaissance et de combat va permettre d’améliorer et d’accroître les capacités de lutte contre le terrorisme, de soutenir les opérations, d’apporter plus d’assurance aux hommes engagés sur les théâtres des opérations.

Moussa Sékou Diaby

