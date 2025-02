Dans le cadre de la présentation des vœux de nouvel an, la Grande famille de la Garde Nationale composée des Gardes en activité, des Anciens Gardes, leurs épouses et enfants de même que les chefs coutumiers et religieux ont été reçus par le Chef d’état-major de la Garde Nationale, le Général de Brigade Famouké Camara le mardi 28 janvier dernier. Une occasion qui fut marquée par des échanges sur la vie de ce corps militaire, le bilan de l’année 2024 et les perspectives de 2025.

Cette vieille tradition de présentation de vœux à l’occasion de la nouvelle année a été une fois de plus respectée par la Grande famille de la Garde Nationale auprès de son Chef d’état-major, Gal.D.B Famouké Camara. En effet, lors de cette rencontre, après les vœux au nom des Autorités militaires notamment, le Général d’Armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, le Général de Corps d’Armée, Sadio Camara, ministre de la Défense, le Général de Division, Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité intérieure, le Chef d’état-major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra ainsi que les FAMa, le CEM Camara a brossé le bilan de l’année écoulée et fixé le cap des perspectives de 2025 à ses convives.

Selon lui, on peut tirer un bilan positif de l’année précédente dans la mesure où les FAMa couvrent l’étendue du territoire national, que ce soit par le moyen terrestre ou aérien.

Au chapitre de la promotion des femmes, avec plus de 1000 femmes dans la Garde Nationale, le CEM Camara a indiqué qu’ils ont travaillé à ce que les femmes Gardes occupent des postes de responsabilité. Ce qui lui fera dire que c’est une femme qui est à la tête du système logistique, de même que pour le système RH, s’y ajoutent deux autres Cheffes pelotons. Cela s’explique, à ses dires, de la contribution considérable des femmes au sein de ce corps d’armée. C’est pourquoi, celles-ci doivent être mises à l’honneur ainsi que leur décision.

Comme chantiers importants durant 2024, le Gal.D.B Famouké Camara est revenu sur la rénovation de l’atelier en tenant compte de nouveau personnel.

Sur un tout autre plan, le Général Camara s’est attaché au principe de s’informer permanemment de la situation de sa troupe sur le terrain. « Pour s’informer de la situation de nos Hommes sur le terrain, on s’est rendu à Ségou, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Yanfolila, Tombouctou, Bandiagara, Koro, Bangass, Ogossagou, Dialassagou, Diangassagou, Mondoro, Boulkessi, Kouakourou, Kona, Goudam, Ber, Kangaba et Kourémalé. Pour passer le réveillon avec nos Hommes sur le terrain, pour 2024, on l’a fait à Ber. L’objectif est d’échanger sur nos situations communes » a-t-il développé à l’assistance.

Parlant également de l’archivage numérique demandé dans les années écoulées, il indiquera que ceci est déjà effectif. Pour les blessés de guerre et des victimes des accidents de circulation parmi ses éléments, le CEM Camara dira qu’ils se sont beaucoup investis sur la question pour que ceux-ci recouvrent la santé avec des remises de prothèses et autres. Egalement qu’une chirurgie cardiaque a pu avoir lieu pour un agent et la chimiothérapie pour celui atteint du cancer.

Pour les perspectives, il a parlé aussi de la rénovation des camps de Garde et qu’ils sont à la tâche aussi à ce que l’harmonisation des statuts s’applique au sein de la Garde Nationale vu la militarisation de la Police et de la Protection Civile. Il a par la suite annoncé la construction des bureaux des anciens Gardes dans certaines régions après celui de Bamako et l’emploi du personnel féminin dans les commandements.

Par ailleurs, aux jeunes des Camps de Garde, le CEM Camara les a sollicités à contribuer à la sécurisation des Camps tout en les exhortant à dénoncer tout cas de consommation de stupéfiants au sein des Camps et qu’ils sensibilisent leurs camarades sur le phénomène.

A leur tour, les anciens Gardes, spécifiquement ceux de la promotion 1983 ont mis à profit cette rencontre pour offrir des cadeaux symboliques et de lettre de reconnaissance au CEM Famoukè Camara. C’est donc dans une bonne ambiance que cette cérémonie de présentation de vœux à la Garde nationale a pris fin avec la prise d’une photo de famille pour immortaliser l’évènement.

Mariam Sissoko

