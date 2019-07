Le baptême de fin de formation de la quarantième promotion de l’Ecole militaire interarmes (EMIA) et les cérémonies de prestation de serment des cycles spéciales, d’adaptation et ordinaires ont eu lieu, le samedi 27 juillet, au Centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro.

– Maliweb.net- Baptisée au nom du feu colonel Ousmane Coulibaly, la 40ème promotion de l’EMIA de Koulikoro est composée de 76 officiers de nationalités maliennes et 10 autres de nationalité Ivoirienne, nigérienne, Burkinabé, guinéenne et togolaise. Ces 86 jeunes, après une instance de formations dans les métiers des armes sous la supervision des formateurs de l’EUTEM, ont prêté serment de « défendre et de sécuriser la patrie » contre toutes les menaces venantes de l’intérieur et de l’extérieur devant le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le premier ministre et l’état major général de l’armée malienne. Ils sont 58 à suivre une formation ordinaire, 10 dans les métiers spéciaux et 18 autres dans les métiers d’adaptation des armes durant leur passage au centre d’instruction Boubacar Sada Sy.

La cérémonie de sortie a été marquée par le baptême de la 40èmepromotion, la remise des sabres et des épaulettes par les parrains, la lecture de la biographie du parrain , la prestation de serment, la chorégraphie et le chant de la promotion et le défilé des troupes ainsi que la présentation du major de la promotion , Adama Téssougué, qui est arrivé en tête avec une moyenne de 16, 73, au Chef de l’Etat.

Le chef d’Etat-major de l’armée malienne, le Général Abdoulaye Coulibaly, a exhorté ces jeunes officiers à défendre les valeurs de la partie avec dévouement avant de réitérer l’engagement constant des forces armées maliennes à accomplir sa mission régalienne qui consiste à défendre et sécuriser le pays contres toutes les menaces. Evoquant le contexte sécuritaire du pays, le patron des FAMAs a informé les nouveaux jeunes officiers qu’ils commencent leur carrière au moment où le Mali est engagé dans « une guerre à gagner » contre le terrorisme. Dans ce registre, il dira que la sécurité de la patrie et sa défense contre toutes menaces qui pèsent sur le pays constituent la clé de voûte et la nouvelle mission des 76 officiers.

« Un défi asymétrique aussi pernicieux et vicieux »

Le chef de l’Etat malien a rendu hommage au parrain de la promotion en le qualifiant d’un patriote, un officier hors pair qui a dédié sa vie au métier des armes et au Mali. Il a souhaité un bel avenir à la nouvelle promotion de l’EMIA, en ajoutant que rarement les fils d’un pays comme le Mali n’ont été en face d’un défis asymétrique aussi pernicieux et vicieux.IBK de saluer le courage des FAMAS. Cette nouvelle promotion, selon lui, est le signe du courage et l’’espoir. « Je souhaite qu’elle soit à l’écoute de leurs supérieurs, car le métier des armes n’est pas du tout de repos, qu’il leur faudra chaque jour se surpasser pour être à la hauteur de leur mission », a déclaré le IBK, qui rajoute que certains comportements en temps de paix ne sont pas de mise en période de guerre. A l’en croire, chaque seconde doit être un moment de vigilance, car l’ennemi est à l’affût de la moindre erreur. Au-delà de tout, l’armée malienne se qualifie davantage chaque jour, elle assure la sécurité au front et est loin d’être une armée d’occupation, selon le Président de la République.

