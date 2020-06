Koutiala : la formation commune de base pour les nouvelles recrues dans l’armée malienne

Pour la formation commune de base, le Directeur du centre d’instruction de Koutiala, le capitaine Zakaria Sangaré a reçu ce samedi 20 juin dans le Centre d’Instruction de Koutiala plus de mille recrues du contingent 2019 des Forces armées Maliennes. La formation va durer 4 mois, selon le Directeur, et ensuite les jeunes seront déployés dans leurs unités respectives pour une formation professionnelle. Selon le Directeur, la formation avait pour but de former les jeunes dans trois séances de formation. Le premier consiste à les familiariser dans la vie de soldat, la seconde concerne la formation à l’application des outils de travail et enfin le dernier va résumer les 4 mois pour consulter les acquis des deux premières séances de formation.

DCCSA : Des nouveaux chefs d’équipes aptes à servir dans les opérations

Ce lundi 22 juin 2020 à la DCSSA, 96 élèves caporaux ont validé la formation militaire d’Aptitude N°1 (CAT1) spéciale, dont le major de la promotion est l’élève caporal Sékou Sissoko avec 16,94 de moyenne. Les infirmiers du premier cycle recrutés au compte de la DCSSA ont bouclé leur formation du Certificat d’Aptitude N°1 (CAT1) spécial. La remise des certificats a eu lieu au centre du DCSSA. Durant 45 jours ils ont été formés physiquement et moralement dans les institutions militaires. Issa Kouriba Guindo capitaine du Centre a félicité les stagiaires pour l’étape franchie et les a encouragés à maintenir le cap pour terminer cette formation en triomphe et a aussi sollicité l’engagement du personnel d’encadrement pour la réussite de cette phase. Le directeur de la DCSSA, le général de Brigade Boubacar Dembélé, après avoir souligné l’absence de femme parmi les stagiaires, il a aussi encouragé les stagiaires et demandé d’améliorer leur performance pour faire face au défi de l’heure. Ces jeunes stagiaires vont aussitôt poursuivre la formation du Certificat d’Aptitude technique N°2 spécial.

