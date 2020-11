La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées du Mali (DIRPA), a réagi vivement, hier jeudi 26 novembre 2020, dans sa salle de réunion à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, intitulée : « Mali : une armée dans le collimateur », publiée par la chaine de télévision ARTE.

Le Directeur Général sortant de DIRPA, le colonel Diarran Koné et ses compagnons d’arme en l’occurrence, le lieutenant-colonel Bengaly Halidou Maiga, Chef de division Approvisionnement et Marchés Publics et Boubacar Diallo, Chargé de Communication au Ministère de la défense et des Anciens Combattants, « se sont interrogés sur l’intention cachée derrière cette vidéo qui n’a d’autres fins que de nuire à la réputation, au courage et à l’abnégation des Forces Armées du Mali, qui se battent nuit et jour au péril de leur vie, pour sauver la patrie. C’est un montage grotesque, propagandisme et subversive de nature à semer la panique et le doute au sein de la population malienne », ont-ils qualifié.

Selon le Colonel Diarran Koné, « les auteurs de cette vidéo ont exclusivement ciblés, les interlocuteurs en situation difficile de l’armée tels que les punis, les radiés, les veuves…, afin d’assouvir leur soif de dénigrement. Tout ce qu’ils ont relaté dans cette vidéo, datent de très longtemps. Aujourd’hui, la situation de l’armée a beaucoup changé », a-t-il ajouté.

Le conférencier appelle à la vigilance de toute la population malienne et leur demande de ne pas céder à la dispersion, au chantage et au dénigrement de leur armée. Il demande aussi à la population de rester debout derrière les FAMa pour sauver le Mali de l’essentiel.

Pépin Narcisse LOTI

