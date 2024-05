Le Colonel-major Famouké Camara sur les terres brûlées Mission accomplie

Kouakrou, Konna, Ogossagou, Dialassagou, Mondoro, Boulkessi, Diangassagou, Zone des trois frontières… Cibles d’attaques meurtrières avec de lourds bilans humains, ces terres brûlées résistent pour autant aux assaillants, à l’oubli et à la disparition. La présence sur les lieux du Chef d’État-major de la Garde Nationale en compagnie de ses hommes ne peut alors que redonner espoir et entretenir la fibre patriotique.*_

Du 08 au 16 mai 2024, le Chef d’État-major de la Garde Nationale du Mali, le Colonel-major Famouké Camara, à la tête d’une solide délégation, a effectué une visite de terrain dans la Zone de Défense N°6 de Sévaré.

Le visiteur s’est rendu au poste de sécurité de la Garde nationale de Kouakourou, le détachement du Gtia Etoile (GnM) de Konna, le Groupement territorial de Bandiagara, le poste de sécurité de Bankass, la 52ème CIR de Koro…

Kouakrou, Konna, Bandiangara,Bankass, Koro, Ogossagou, Dialassagou Mondoro,Boulkessi, Diangassagou, Sevaré-Mopti…_ Aucune de ces zones de combat n’a été oubliée.

Et surtout, n’allez pas croire que c’est par vecteur aérien que le Chef d’État-major a effectué son périple. Que non ! Question de vivre ce que ses hommes endurent au quotidien au sol, le Colonel-Major Famoukè Camara a emprunté les mêmes voies, risqué les embuscades, défié les mines antipersonnel… A propos, entre Sévaré et Bandiagara, l’équipe composée de démineurs a justement détecté un enfin explosif (EEI ou Engin Explosif Improvisé) et l’a neutralisé permettant ainsi au convoi e poursuivre sa route.

Le Colonel-Major et sa délégation sont allés dans la zone des trois (03) frontières (Mali-Niger-Burkina) pour transmettre les félicitations des plus hautes autorités militaires à tous corps confondus et les encourager.

Quel réconfort pour les troupes que cette visite d’une des plus hautes autorités militaires trainant dans ses sillages une très grande expérience opérationnelle !

C’est certainement le lieu de le rappeler. Le Colonel-major Famoukè Camara fut Chef des opérations de L’ANSE, Conseiller stratégique du Chef d’État-major des Armées, Commandant Théâtre Est de l’opération MALIKO (GAO-MENAKA-KIDAL), Sous Chef d’État-major des Armées Chargé des opérations et actuellement avant d’être nommé Chef d’État-major de la Garde Nationale du Mali. Un parcours pour le moins élogieux ! Sa présence aux côtés des hommes sur le terrain ne pouvait que galvaniser ces derniers.

Et partout où il est passé, le visiteur a tenu des messages de cohésion entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Pas de corporatisme ! Seule prévaut lutte efficace contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Et point de répit !

Il a en outre exhorté pour une chaîne de commandement lucide et solide. Occasion pour lui d’expliquer le choix de certaines décisions.

Le Colonel-major Famoukè Camara a également rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, religieuses et coutumières partout où il est passé. Il a sollicité le soutien de ses hôtes et leur franche collaboration aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité avec lesquelles ils mènent le même combat. Les FAMAS, leur a-t-il rappelé, c’est l’Armée du peuple, avec le peuple, pour le Peuple.

Et de toue évidence, il a été entendu de part et d’autre.

Mission accomplie !

*Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK #*

Commentaires via Facebook :