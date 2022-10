Le Directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé a animé le lundi 03 octobre 2022, dans ses locaux la traditionnelle conférence de presse de sa structure. C’était en présence des cadres de son service. L’objectif était de faire le point sur la situation sécuritaire du pays et d’informer la population, à travers les médias, sur les opérations militaires menées par les Forces Armées Maliennes ‘FAMa) et les résultats obtenus courant le mois de septembre.

Concernant la situation sécuritaire de notre pays, le colonel Dembélé a affirmé que les FAMa continuent toujours leur dynamique offensive de recherche et de neutralisation des terroristes, de destruction de leurs sanctuaires enclenchée depuis le mois de décembre 2021 dans le cadre de l’opération Kèlètigui et du Plan Maliko.

Pour le colonel Souleymane Dembélé, les FAMa sont arrivées à réduire considérablement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes en menant des raids et des frappes aériennes sur des coins de regroupement des plots logistiques et les circuits de ravitaillement de ces groupes armés. Il a noté qu’au mois de septembre, les poses d’engins explosifs improvisés, les attaques terroristes contre des emprises des FAMa, des embuscades et les pressions sur les populations se sont faites plus rares. Les paysans ont pu librement vaquer à leurs occupations champêtres. Les populations ont pu se déplacer librement dans presque beaucoup de zones où cela n’était pas possible il y a un an ou quelques mois.

Le Directeur de la DIRPA a fait savoir que durant le mois de septembre, la population s’est déplacée sur l’axe Douentza-Gossi qui était problématique. Il a tout de même attiré l’attention de la population sur le caractère asymétrique du terrorisme dont la lutte est un travail de longue haleine. « L’ennemi peut surgir à tout moment et poser des actes de banditisme », a souligné le responsable de la DIRPA.

Le Colonel Dembélé a affirmé que ce qui a été fait de décembre 2021 à nos jours, n’a pas été fait durant les 09 années précédentes. Il a relaté les différentes opérations militaires menées au mois de septembre par nos FAMa, au niveau des différents théâtres d’opération et donné les chiffres de ces opérations. Selon lui, le Mali a 03 Théâtres qui sont le Théâtre-Est, le Théâtre-Centre et la Zone Sud. Plusieurs opérations ont été menées durant ce mois de septembre au niveau du Théâtre-Centre avec un bilan positif. Pour preuve 68 terroristes ont été neutralisés, 156 interpellés, 60 motos et 25 armes récupérées, 32 Engins Explosifs Improvisés détruits. Par contre pendant ces opérations, Il y a eu 12 morts et 17 blessés dans les rangs des FAMa.

Le responsable de la DIRPA, a formellement démenti un prétendu affrontement entre les FAMa et les instructeurs russes, qualifiés de mercenaires Wagner par des médias occidentaux.

Le colonel Souleymane Dembélé a enfin remercié les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui, de jour comme de nuit, sont en train de travailler sur le terrain avec engagement, témérité pour bouter hors de nos frontières le terrorisme et ses hordes. Il a aussi remercié la population qui contribue à cette lutte en donnant de bonnes informations aux FAMa et également les hommes de médias, véritables relais d’informations, pour leur engagement, leur travail en termes de vraie information.

Brehima DIALLO

