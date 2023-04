Le Mali reçoit un lot d’équipements militaires de la Chine

La livraison est composée de véhicules blindés et tactiques, de camions logistiques -citerne à eau, citernes à carburant, camions d’allègement-, d’ambulances médicalisées, d’armes individuelles et collectives, d’équipements individuels du combattant, a précisé M.Camara.

“La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former, accélèrent la montée en puissance et l’autonomisation des forces armées maliennes”, a-t-il souligné.

Livraisons de matériel militaire au Mali

Des livraisons d’équipements militaires russes ont eu lieu en mars et août 2022 et en janvier 2023. En mars, l’armée malienne a reçu plusieurs avions de Russie et des drones de Turquie. Les livraisons d’armes en provenance de Chine sont plus rares.