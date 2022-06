De violents combats ont opposé, en fin de semaine dernière, les forces armées maliennes soutenues par les combattants de la plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 au Groupe Etat islamique dans le Sahara dans la localité d’Anderanboukane et de Tadjalalt.

Les localités d’Anderanboukane et de Tadjalalt, situées près de la frontière Nigérienne, viennent d’être libérées de l’emprise des groupes armés terroristes, par les forces armées maliennes. Ces deux localités, sous le contrôle de l’EIGS, auraient été le théâtre de violents combats engagés par l’armée malienne, soutenue par les éléments de la Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger. Selon un communiqué, publié le dimanche 5 juin par la plateforme des Mouvements du 14 juin 2014, c’est une opération de sécurisation des personnes et des biens, lancée par les FAMAs dans la ligne frontalière avec le Niger, qui a permis de repérerles bases de l’EIGS installées. Le communiqué poursuit qu’une base de l’EIG, abritant plusieurs centaines de terroristes, a été identifiée à Talghachert, à 4km de Tadjalalt et 30km d’Anderamboukane vers la frontière avec le Niger. La preuve de la présence des groupes terroristes a permis d’engager de violents combats dans cette localité qui, selon les Mouvements de la Plateforme, ont duré plus de 3 h de temps.

Même si l’armée malienne n’a pas encore donné un bilan, ce mouvement signataire de l’Accord d’Alger annonce plusieurs dizaines de morts, du matériel roulant calciné et la base complètement détruite du côté du groupe Etat islamique dans le Sahara. D’autres sources,proches du dossier, donnent plus de précisions sur le bilan des affrontements. « 40 morts, 36 blessés, 4pickup de marque Toyota, 20 motos détruites et 12 prisonniers de l’EIGS. Le Camp est sous le contrôle du MSA, GATIA et FAMAS », précises ainsiAboubacrime Ag qui cite des sources locales. La plateforme indique que les loyalistes auraient enregistré des disparus, des cas de véhicules calcinés et des blessés évacués sous escorte à Ménaka. Les combats dans cette zone sont conduits par les troupes duGénéral Gamou.

Et les succès de son unité, soutenue par l’aviation malienne, bénéficient déjà des soutiens politiques à Bamako. L’ancien ministre des Affaires Etrangères,Tiébilé Dramé a exprimé, sur sa page tweeter, les pensées du peuple aux combattants de la liberté du Mali : « Nos pensées, dans cette nuit, vont vers nos frères de la coalition de l’unité nationale qui combattent l’EIGS au nord-est du Mali… Hommage à vous, combattants de la liberté », a posté sur Twitter le président du parti PARENA. La plateforme assure dans son communiqué que cette opération mobile de sécurisation des personnes et des biens continuera jusqu’à la destruction totale de toutes les bases des malfrats affiliés à l’EIGS dans les régions de Ménaka et Gao.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

