Au Mali, le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta a décidé de sévir contre les mauvais comportements au sein des forces armées maliennes. Le 24 mai dernier, il a signé un décret portant radiation de six officiers des forces armées maliennes. Il s’agit de six lieutenants (Halil Ag Rhissa, Saloum Ould Issa, Mahmoud Ould Bilal, Ahoudou Ag Wadoussènne ; Mohamed Assadeck, Awainawère Al Akil) qui ont déserté l’armée pour rejoindre la rébellion réactivée au nord du Mali par quelques ténors de l’ex-coordination des mouvements de l’Azawad. Le décret présidentiel estime que cette mesure est prise conformément aux dispositions statutaires et vise à maintenir la discipline et l’intégrité au sein des forces armées et de sécurité du Mali. Cette radiation décidée par le Président de transition met fin à une pratique indisciplinaire au sein de l’armée malienne qui perdurait. Pour cause, les officiers supérieurs proches des foyers indépendants qui sévissent pendant plusieurs décennies au nord du Mali avaient l’habitude de déserter l’armée au profit de la rébellion qui se déclenche couramment dans la région de Kidal. Et, une fois un accord trouvé avec l’Etat central, ces déserteurs revenaient avec armes et bagages pour intégrer l’armée. Certains exigeaient que les arriérés salariaux de leur absence soient intégralement versés dans leur compte bancaire. Les régimes civils précédents ont longtemps tolérés cette pratique qui faisait des frustrés au sein de l’opinion malienne jusqu’à ce qu’à aujourd’hui ce pouvoir de transition décide d’y mettre fin.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :