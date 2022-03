Le vendredi 4 mars 2022, une attaque terroriste contre le poste de sécurité de Mondoro, dans le cercle de Douentza, centre du pays, a fait 27 morts dans les rangs des soldats maliens et 70 « terroristes » ont été « neutralisés », a annoncé l’armée dans un communiqué. Un deuil national de trois jours, à compter de ce samedi, a été décrété par le président de la transition Assimi Goïta.

Selon les autorités maliennes, les forces armées maliennes FAMA du poste de sécurité de Mondoro, dans le cercle de Douentza, ont vigoureusement réagi à une attaque complexe avec des véhicules piégés dans la matinée du vendredi 4 mars 2022 aux environs de 05 h 30. « Le ratissage des forces spéciales immédiatement déployées sur zone a permis de retrouver et de neutraliser 47 terroristes dans la matinée contre un bilan provisoire ami de 27 morts , 33 blessés dont 21 graves évacués sur Sevare, 07 portés disparus et des dégâts matériels », détaille le communiqué de l’armée malienne. En début d’après-midi, poursuit le communiqué, les FAMa ont poursuivi leur ratissage sur les sanctuaires terroristes en neutralisant 23 terroristes.

Montée en puissance de l’armée malienne

L’attaque du poste de sécurité de Mondoro intervient à un moment où les autorités maliennes annoncent une montée en puissance de l’armée malienne. Le 1er mars 2022, l’armée malienne a annoncé le démantèlement de 3 bases terroristes dans le centre du pays en février dernier. Selon l’armée malienne, les Forces Armées Maliennes maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kélétigui. « L’opération est jusque-là couronnée par un franc succès malgré les poses d’engins explosifs improvisés et d’embuscades auxquelles les Forces Armées Maliennes réagissent vigoureusement. Ces dernières infligent de lourdes pertes aux groupes armés terroristes .»

M. K. Diakité

Commentaires via Facebook :