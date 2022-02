Dans un communiqué rendu public, le 8 février 2022, le chef d’Etat major général des armées du Mali informe l’opinion publique que la dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes se poursuit dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kélétigui. «Sur la base de renseignements, une action aéroterrestre de l’unité légère d’intervention des FAMa (ULRI) et des forces Takuba dans le secteur de Indelimane a permis de neutraliser 20 terroristes, d’interpeler 03 prisonniers, de détruire 09 motos, de récupérer 02 motos, 17 Pistolets Mitrailleurs AK 47 dont 07 détruits, de récupérer 02 véhicules à essence dont 01 équipé de mitrailleuse 14.5 mm avec 832 cartouches sur maillons, de détruire un véhicule contenant du matériel de fabrication d’engins explosifs improvisés (EEI), de récupérer 483 cartouches de 7.62 mm semi-long », révèle le communiqué du chef d’Etat major général des armées.

Selon le communiqué du chef d’Etat major général des armées, les Groupes Armés Terroristes (GAT) sont de plus en plus en débandade et adoptent l’évitement comme mode d’action avec des capacités de nuisance reposant sur la pose d’engins explosifs improvisés (EEI), les tirs indirects et le sabotage des pilonnes de communication.

Dans le Théâtre Centre de l’opération Maliko, ajoute le communiqué, plus précisément dans la région de Mopti, une reconnaissance offensive des FAMa sur l’axe Djenné, Marebougou et Kouakourou a neutralisé 03 terroristes et récupéré 01 PKM et 01 Moto concrétisant ainsi l’ouverture dudit axe au bénéfice des populations. L’armée indique que l’exploitation des renseignements dans le secteur de Koro a permis la neutralisation du chef terroriste Saguad Ag Abala alias Sidi Ag Agathe activement recherché pour des raisons de poses d’EEI et d’exactions sur les populations.

Dans la région de Tombouctou, le bilan des actions FAMa se résume à un suspect interpelé, un véhicule récupéré et 03 mines détruites. « Dans la région de Ségou, une reconnaissance offensive des FAMa sur l’axe Diabaly, Sokolo, Seguendara et Farabougou a neutralisé 01 EEI et récupéré 01 Moto concrétisant l’ouverture dudit axe au bénéfice des populations avec l’acheminement d’un convoi logistique de 30 tonnes de vivres. Une mission d’intervention au village de ND 14 au profit des populations de Niono a récupéré 193 têtes de bovins confisqués par des chasseurs.

Une reconnaissance offensive dans le secteur de Alatona a neutralisé 03 terroristes, récupéré 03 Motos, des téléphones, des moyens de communications et 04 sacs d’engrais entrant dans la fabrication des EEI », précise le communiqué de l’armée malienne. Dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala, lors des opérations de reconnaissance offensive dans les collines de Tandio, les FAMa ont détruit 03 plots logistiques terroristes. « Une mission d’intervention a récupéré 260 têtes de bovins volés entre Niéna et Blendio.

Par ailleurs, les multiples interventions des FAMa particulièrement dans les régions de Mopti et de Ségou ont permis de récupérer environ 100 tonnes de céréales représentant les Zakat collectées de force aux populations et stockées dans des refuges terroristes », indique le communiqué.

Selon les autorités de la transition, ces résultats engrangés récemment sur le terrain témoignent la montée en puissance des FAMAs. Dans son communiqué, le Chef d’Etat-Major Général des Armées rassure la population que ces opérations se poursuivront sur toute l’étendue du territoire de l’opération MALIKO et que les FAMa resteront fidèles à leur serment de sécurisation des personnes et des biens.

Aguibou Sogodogo

