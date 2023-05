Dans leur communiqué numéro 010 fait à Bamako par le colonel Souleymane Dembélé Directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées, l’Etat- Major des armées a constaté que les nombreux combattants neutralisés lors de l’attaque complexe déjouée contre l’aéroport de Sévaré, samedi 22 avril 2023, portaient des uniformes militaires.

Dans le communiqué, le plan de l’ennemi reposait sur une capacité d’infiltration dans le dispositif de protection de la ville. Selon le colonel Dembélé, l’Etat-major général des armées tire les leçons de cette tentative ainsi que celles d’autres attaques antérieures, au Mali comme ailleurs au cours desquelles les assaillants utilisent la perfidie pour tromper la vigilance des forces légitimes afin de commettre des actes barbares contre les paisibles populations, sans aucune considération pour les règles les plus élémentaires du Droit international Humanitaire.

« L’Etat-major général des armées attire l’attention de l’opinion sur le danger que représente pour la sécurité publique le port non réglementé de tenues militaires », a-t-il dit. A ses dires, il est important que les civils ayant pris l’habitude de porter illégalement les tenues militaires prennent conscience du danger que représente ce phénomène et dont pourraient profiter des terroristes qui sont soumis à une forte pression.

Il dira par ailleurs que toute personne s’habillant en tenue militaire , de quelque nature ,motifs ou couleur , sans être un membre régulier des Forces de Défense et de Sécurité contribue à semer la confusion , à brouiller la distinction entre combattants et civils. Avant d’ajouter que l’Etat –major Général des armées invite les civils à s’abstenir de porter des tenues militaires sans autorisation ,étant entendu que des dispositions seront prises pour rechercher et lutter contre le port irrégulier d’uniformes . Il poursuit que ces dispositions vont s’intensifier et conduiront au minimum au retrait systématique des tenues, avec la possibilité de poursuite contre les contrevenants pour mise en danger de la vie d’autrui. Il a aussi invité dans la même logique tous les vendeurs d’uniformes ou d’équipements militaires de tous types à se mettre en règle ,en montrant leurs licences et un état de leurs stocks à la direction du commissariat des armées , structure chargée de mettre en œuvre la politique des armées en la matière . Le point focal pour ce processus d’enregistrement est le capitaine Kalilou Traoré, joignable aux numéros 76166480, 66717484. Notons que la date limite pour cette activité est fixée au 15 mai 2023 à 15 heures. Il est précisé dans le communiqué qu’à l’expiration de ce délai, les mesures de recherche et de retrait systématique des équipements s’appliqueront. « Confiant du soutien constant, maintes fois renouvelée des populations maliennes à leurs forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme, l’Etat-major général des armées en appelle au sens citoyen de tous en vues de contribuer à conjuguer les efforts sur cette question de sécurité nationale », a-t-il conclu.

Fatoumata Fofana

