Les Forces armées maliennes sont décidées à ne laisser aucune portion du territoire national aux mains de l’ennemi. Et la 8è capitale régionale du Mali ne sera pas une exception

Les Forces armées maliennes (FAMa), dans la poursuite de leur mission régalienne de sauvegarde de l’intégrité du territoire national, ont entrepris, le jeudi 9 novembre dernier, des mouvements stratégiques dans le mais de sécurité et d’éradiquer toutes menaces terroristes dans la Région de Kidal. «Ces interventions s’effectuent dans le strict respect des droits de l’Homme», a tenu à préciser le communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques de l’Armée (Dirpa).

La mission principale des FAMa, a rappelé le service de communication de l’Armée, est de restaurer la paix et la stabilité au Mali, afin que nos concitoyens puissent y vivre en toute sécurité. «Nous exigeons, par conséquent, à la population de ne céder ni à la panique ni à la propagande des terroristes et les invitons à suivre les instructions des Forces armées maliennes dont la détermination est sans équivoque», a indiqué la Dirpa.

Ces derniers jours, les FAMa ont multiplié les frappes de drone sur l’emprise abandonnée, le 31 octobre dernier, par les Casques bleus des Nations unies dans la ville de Kidal et dans lesquelles les combattants séparatistes et leurs complices terroristes tentent de s’installer. à demeure. Mais face à la détermination de nos vaillants soldats de ne laisser aucun centimètre carré aux mains de l’ennemi, ces derniers vont devoir renoncer à leur projet funeste ou périr.

En effet, dans le cadre de son opération « repos éternel », l’Armée a mené, ce mardi, des raids sur l’ex-camp de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) à Kidal. Ces tirs de drone ont permis de neutraliser plusieurs pick-up des terroristes. Les frappes aériennes du jour suivant ont également réduit en épaves deux véhicules blindés abandonnés par la Minusma.

Il faut rappeler que le retrait de la Minusma de ses entreprises du Nord du pays depuis le mois d’août a déclenché des hostilités entre l’Armée nationale et les combattants séparatistes. Le 13 août 2023, nos militaires ont dû infliger de lourdes pertes (humaines et matérielles) à l’ennemi pour prendre le contrôle de l’ancien camp de la Minusma à Ber (Région de Tombouctou). Mais les forces du mal se sont montrées encore plus cruelles. En plus d’imposer un blocus sur la ville de Tombouctou, ils ont attaqué, le 7 septembre 2023, le bateau « Tombouctou » de la Comanav dans le secteur de Rharous.

Le bilan est très lourd : 49 civils et 15 militaires tués. Le même jour, ils ont attaqué le camp de l’Armée à Bamba avant de disparaître dans la nature. Le lendemain, les forces du mal sont parvenues à atteindre le camp Firhoun Ag Alançar de Gao avec des véhicules piégés. Le bilan de cette attaque kamikaze n’a pas été communiqué par l’Armée.

Le 12 septembre dernier, les FAMa ont aussi vigoureusement riposté à une attaque terroriste à Bourem (Région de Gao) faisant plusieurs morts dans les rangs de l’ennemi. Dans cette même lancée, l’Armée a engagé son opération «repos éternel» pour libérer la Région de Kidal du jeu des terroristes. C’est ainsi qu’elle a délogé les forces du mal à Anéfis, le 7 octobre, après des combats acharnés. Elle s’est ensuite installée dans les anciens camps de la Minusma à Tessalit (Région de Kidal). La prise de l’ancienne base de la force onusienne dans la ville de Kidal est aujourd’hui le principal objectif de nos militaires engagés au front.

Madiba KEÏTA

Commentaires via Facebook :