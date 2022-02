Vendredi 4 février 2022, à Dravela en Commune III de Bamako, s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de l’imposant bâtiment qui abrite désormais l’Inspection des services de sécurité et de la protection civile. Le ruban du nouveau joyau a été coupé par le Général Daoud Aly Mohammedine, ministre de la sécurité et de la protection civile, en présence de M. Samba Keita, inspecteur général de la police.

Erreur ! Le nom du fichier n’a pas été spécifié.

«C’est au seuil du nouveau bâtiment que le ministre de la sécurité, général Daoud Aly Mohammedine a coupé le ruban». Renforcer la sécurité des citoyens à travers l’amélioration des conditions de travail des agents de la sécurité. Tel est l’objectif qui a prévalu à la réalisation de l’ouvrage par le département de tutelle.

«Ce service qui est un outil indispensable de veille continue, avec des missions diverses et complexes, nécessite un cadre de travail confortable », a expliqué le ministre Daoud Aly Mohamédine, en évoquant au passage la vétusté et l’exiguïté de l’ancien bâtiment comme un handicap considérable à l’accomplissement des missions quotidiennes de l’Inspection des services de sécurité et de la protection civile. Et le ministre de tutelle de se réjouir que la situation appartienne désormais au passé », avant d’inviter les uns et les autres à prendre soin du nouveau local.

Financé à près de 740 millions de FCFA sur budget national, le nouveau joyau, bâti sur une surface de 617m², a été conçu pour le bon fonctionnement des services de sécurité et de la protection civile, a renchéri pour sa part l’Inspecteur général de police, M. Samba Keita, en confirmant à son tour que les locaux de son service étaient devenus trop étroits pour permettre aux agents de travailler dans des bonnes conditions, recevoir le public en toute sérénité et assurer leur sécurité. S’y ajoute que les nouvelles technologies et certaines installations ne répondaient plus aux normes, selon Samba Keita, qui ne tarissait pas de reconnaissances au département de tutelle.

La cérémonie inaugurale a par ailleurs mobilisé plusieurs hautes personnalités dont le chef du quartier Dravela et les autorités municipales de la Commune III de Bamako, qui se sont succédé pour saluer tour à tour l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires publiques par les autorités de Transition.

F K, correspondance particulière

Commentaires via Facebook :