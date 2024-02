Situation sécuritaire : Des instructions fermes pour consolider la montée en puissance des FAMa

Si la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa) face aux Groupes terroristes armés (GAT) est incontestable, la victoire est loin d’être totale et inexorable. Il faut donc veiller aux grains et créer les conditions de consolidation de nos acquis militaires. C’est sans doute l’une des raisons de la rencontre qui s’est déroulée à Koulouba le 19 février 2024 entre le président Assimi Goïta et les chefs d’Etat-majors ainsi que les Directeurs de services des Forces de défense et de sécurité (FDS). Il s’agissait de faire le point sur la situation sécuritaire, tout en passant en revue le contexte géopolitique régional et international. Le Chef de l’État a prodigué des directives claires visant à atteindre les objectifs politiques et stratégiques fixés.

Le président de la Transition a clairement défini des orientations prioritaires, plaçant la population au centre de toutes les opérations de sécurisation. Il a aussi exhorté à maintenir la pression sur les forces engagées sur le terrain, tant qu’il subsiste la moindre menace terroriste sur le territoire national et tant que ses compatriotes ne peuvent pas jouir de leur liberté de mouvement. A l’issue de la rencontre, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a mis en exergue «la cohérence» de notre système de défense et de sécurité.

«Nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre gratitude envers le peuple malien, qui a consenti à accorder une place primordiale à l’armée malienne malgré les défis économiques rencontrés», a indiqué le Colonel Sadio Camara. «Aujourd’hui, les FDS sont équipées et préparées à assurer, de manière autonome, leur mission de protection de l’intégrité territoriale ainsi que des personnes et de leurs biens», a-t-il assuré. «Nous avons reçu ces directives claires de la part du président de la Transition», a conclu le Colonel Sadio Camara.

Cette rencontre prouve que les autorités de la Transition demeurent résolument engagées à garantir la sécurité et le bien-être de tous les citoyens. Elles œuvrent sans relâche pour la préservation de la nation et de toute la région contre toute menace d’insécurité et d’instabilité.

