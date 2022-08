La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a organisé une conférence de presse, le jeudi dernier, dans la salle de conférence de sa structure. Cette conférence avait pour objectif de faire le point sur les dernières opérations des forces armées et de sécurité. D’autres sujets ont été abordés : les activités du département en charge de la Défense et celles de l’état-major général des armées

Le Col Souleymane Dembélé a indiqué que les opérations menées par l’Armée ont permis la destruction de plusieurs sanctuaires terroristes et la récupération d’importants lots d’équipements militaires ainsi que des vivres abandonnés par des groupes armés terroriste : « Au cours des dernières semaines, les Forces armées maliennes (FAMa), à travers l’opération Kélétigui dans le cadre du plan Maliko, ont neutralisé plus d’une centaine de terroristes et interpellé un nombre important d’éléments des Groupes armés terroristes (GAT). Ces exploits de nos vaillants soldats ont été réalisés grâce aux ripostes vigoureuses et proportionnées à des attaques terroristes complexes et coordonnées perpétrées contre des cibles militaires et civiles dans plusieurs localités du pays, notamment à Kolokani, Kati, Dialassagou, Sokolo, Sévaré, Douentza, Koutiala, Tessit…. Mais également à travers des missions de reconnaissances et des opérations aéroportées sur la base de renseignements précis ». Selon le patron de la Dirpa, ces opérations ont aussi permis aux FAMa la destruction de plusieurs sanctuaires terroristes et la récupération d’importants lots d’équipements militaires ainsi que de vivres abandonnés par des GAT de plus en plus fébriles et en débandade, face à la montée en puissance de l’Armée nationale.

« Le dimanche 07 août 2022 vers 15h00, les unités FAMa de Tessit, dans leur mission de protection des populations ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes et ont fait preuve de professionnalisme en privilégiant et en priorisant la sécurité et la protection des populations », explique le Col Dembélé.

Le bilan est lourd côté FAMA : 42 morts et 22 blessés. Et 37 terroristes neutralisés et des équipements ont été abandonnés par les assaillants dans les environs de la localité et 2 véhicules contenant du matériel et occupant détruit par des frappes aériennes dans une forêt à 5 km au Sud de la localité.

Prolifération de certains vidéomen et ou activistes se faisant passer pour des spécialistes sur les questions sécuritaires ? Le directeur de l’information et des relations publiques des armées a condamné ces agissements et invité la population à plus de vigilance face à ces nouveaux medias qui essaiment la toile, avant d’inviter les internautes à la retenue concernant le sort des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet dernier.

Au sujet de la fuite sur les réseaux sociaux de la liste des 42 soldats tombés le 7 août à Tessit avant la communication officielle sur le bilan final par les autorités, le Col Dembélé a indiqué qu’une enquête a été diligentée et que des sanctions sont déjà tombées. « Cet acte regrettable serait partie de la maladresse d’un agent qui, néanmoins, médite désormais sur son sort entre les quatre murs», a-t-il révélé.

Pour conclure, le directeur de la Dirpa a salué les efforts constants déployés par les autorités de la Transition pour le renforcement des moyens opérationnels de notre outil de défense. Notamment à travers les récentes acquisitions d’aéronefs militaires de pointe, dont les clefs ont été remises officiellement, par le chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta le mardi dernier.

Mohamed Sylla

Commentaires via Facebook :