Transition : l’équipement et la modernisation de l’armée se poursuivent

Le jeudi 19 janvier, les autorités de la Transition malienne ont surpris plus d’un à travers la remise symbolique d’une dizaine d’avions par le président de la Transition, colonel Assimi Goïta.

Les relations russo-maliennes, surtout dans le domaine militaire, semblent être plus fructueuses pour le Mali. En tout cas, c’est ce que nous constatons depuis l’arrivée du colonel Assmi Goïta à la tête de la Transition en mai 2021. Malgré les difficultés financières et économiques auxquelles le Mali fait face, les autorités de la transition continuent dans leur dynamique de renforcement des capacités opérationnelles des FAMA à travers l’acquisition d’armements modernes.

Cette acquisition d’avions et d’hélicoptères par l’armée malienne est la dernière d’une série d’acquisitions. « Garantir la sécurité de sa population contre toute forme d’agression de l’intérieur comme de l’extérieur, constitue une priorité pour chaque Etat quels que soient sa superficie et les moyens dont il dispose », a déclaré le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

Il a précisé que la volonté de moderniser et d’équiper l’armée n’est pas uniquement liée à la crise sécuritaire actuelle du pays même si celle-ci en a montré l’urgence, mais qu’elle répond, avant tout, à un besoin fondamental sans lequel, aucune entreprise initiée par le Mali ne saurait prétendre au succès.

Il a ajouté qu’assurer la sécurité de la population n’est pas un luxe mais une nécessité. Le chef du département de la Défense et des Anciens combattants a également souligné que l’armée est un corps de métier d’importance capitale, un symbole qui permet à un Etat, au-delà de sa mission principale de défense du territoire et de la population, de s’affirmer sur la scène régionale et internationale.

Il a en outre déclaré que l’armée malienne, de nouveau debout et autonome grâce aux efforts du peuple malien et des autorités de la transition, inspire désormais le respect et présente une image positive du pays à tous les partenaires. Le ministre Camara a, à cet effet, rassuré que l’armée malienne continuera à fournir d’autres efforts.

Le colonel Camara a aussi laissé entendre que la solution à la crise sécuritaire que traverse le Mali ne peut venir que de son armée. De même que les aspirations de paix du peuple malien, l’inclusivité, l’unicité du territoire ne peuvent être mieux réalisées que par les fils et filles de la nation qui ont connu les mêmes souffrances et qui continuent de faire preuve d’abnégation sur les théâtres d’opération.

Le ministre Camara a, en outre, affirmé que cette crise, initialement fomentée pour diviser les Maliens, de tous horizons, de toutes couches sociales, leur a permis de se réunir autour de l’essentiel qui est le Mali, en resserrant les liens au-delà des dissensions politiques, des différences d’opinions. Il a rassuré que les FAMA feront preuve de plus de don de soi pour mériter le soutien populaire dont elles bénéficient depuis un certain temps.

Le chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le général de brigade Alou Boï Diarra, a, pour sa part, affirmé que ces nouveaux aéronefs très efficaces, notoirement reconnus pour leur robustesse, sont parfaitement adaptés aux réalités de la géographie du pays et aux rigueurs de sa zone climatique.

Selon lui, ces aéronefs viennent soulager l’utilisation intensive de l’équipement existant et permettront d’étoffer davantage le maillage territorial de l’Armée de l’Air Il a ainsi assuré que la remise de ces aéronefs permettra à l’Armée de l’Air de réaliser sa vision d’une armée de l’air qui se hisse toujours plus haut, en se professionnalisant et en s’organisant davantage pour aller plus loin, tout en tenant dans la durée, et rester au cœur des opérations tout en restant plus forte, déterminée pour gagner cette guerre pour la survie de la nation et le bonheur de la population.

Fadiala N. Dembélé

