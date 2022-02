Après l’expulsion du contingent Danois opérant dans la force TAKUBA, le Gouvernement du Mali remet de l’ordre dans les procédures de déploiement des troupes étrangères sur le territoire national. Ainsi, un courrier (n°000.106 du 31 janvier 2022) du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale a été adressé à toutes les Représentations diplomatiques et consulaires accréditées au Mali.

Conformément à la déclaration du Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, du 16 janvier 2021, à la Télévision nationale, annonce la relecture des Accords déséquilibrés du Mali un État qui ne peut même pas survoler son territoire national « sans l’Accord de la France », le Gouvernement a décidé en toute souveraineté de procéder à la modification des procédures administratives.

Désormais, pour tout déploiement des troupes étrangères sur le territoire malien est soumis à des dispositifs règlementaires clairement définis. Dans ce cadre, une Notre verbale a été adressée à tous les Chefs des Missions diplomatiques et consulaires accrédités au Mali pour information à leurs Gouvernements respectifs.

Ainsi, cette lettre-circulaire prévoit que, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali, le déploiement des personnels civil et militaire de la France et des autres Etats partenaires doit être consécutif à la disposition d’une Lettre écrite du Président de la transition plus l’Agrément et une Autorisation délivrés par le Gouvernement du Mali. Selon cette disposition règlementaire, tous les pays partenaires participant aux contingents déployés sur le sol malien dans le cadre de l’opérationnalisation des troupes TAKUBA contre le terrorisme au Sahel doivent se conformer aux exigences à la Souveraineté nationale du Mali.

Djankourou

Commentaires via Facebook :