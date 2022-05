Le Président de la Transition, le colonel Assimi Goita vient de boucler une année au palais de Koulouba. En effet c’est le 24 Mai 2021 que le colonel originaire de l’ex-canton de Morbila dans l’arrondissement de Kimparana dont son grand père fut le dernier chef de canton, accéda aux rênes de la destinée du Mali.

Aujourd’hui, il vient de passer une année sur la colline du pouvoir. Le colonel Assimi Goita “Asso” pour les intimes a, malgré les conditions difficiles antérieures à son accession à Koulouba marqué des points.

Oui des points ou un bilan positif, car le jeune officier de l’armée malienne a reçu où ses pères ont échoué. C’est à dire arracher la main à la France. Le citoyen lambda qui réclamait la souveraineté de notre patrie qui est restée longtemps dans les mains du colonisateur, a vu son rêve réalisé.

Au nom de la souveraineté du Mali, le colonel Assimi Goita a dit “niet” à la France en renvoyant l’ambassadeur de celle-ci en poste dans notre pays. Les exemples n’en finissent pas. Le colonel Assimi Goita, entouré de ses collaborateurs officiers de l’Armée malienne, a donné une réelle image au Mali à l’étranger, celle d’un” pays respecté” par la Communauté internationale.

Le bilan de la rectification de la transition est positif car les chaînes de propagande de la France (RFI et France 24) ont été suspendues sur le territoire malien. Oui encore la souveraineté du Mali est mise en exergue par les jeunes officiers de l’armée malienne.

A ce centre d’intérêt de la souveraineté, il faut ajouter la montée en puissance de notre vaillante Armée. Les zones sous occupation des djihadistes jadis, ont été libérées. Il s’agit de Mourrah, Farabougou et autres…

Le colonel Assimi Goita a fait de ses priorités l’équipement de l’Armée, en témoigne l’acquisition de plusieurs hélicoptères, matériels et équipements militaires qui ont été réceptionnés par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

L’histoire retiendra aussi que le colonel Assimi Goita a oeuvré pour la cohésion sociale et de la paix entre les fils et les filles du pays en organisant les Assises Nationales de la Refondation. Sa main tendue plusieurs fois au cadre d’échange des partis politiques ( opposition) témoigne également du souci du Président de la Transition de rassembler tous les Maliens autour de lui, dans un même bateau, celui du Mali- Kura.

Tous les secteurs leviers de développement du pays ont eu leur part de dose de progrès. Il s’agit, entre autres de :la Santé, l’Education, le Transport, la Sécurité et Défense, l’Agriculture j’en passe !

La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a voulu entraver cette bonne volonté patriotique du Président de la Transition, le colonel Assimi Goita en imposant à notre pays un embargo illégal, injuste et inhumain. Malgré ces sanctions, le Mali a résisté et tient le bon bout ,car il place toujours sa souveraineté nationale en premier lieu.

En un an seulement, le bilan des officiers est satisfaisant et il sera plus glorieux quand le colonel Assimi Goita et ses proches collaborateurs auront plus de temps. Et c’est cela que le peuple malien dans sa quasi-totalité a compris et clame un temps raisonnable pour achever ce que les jeunes officiers de l’Armée ont déjà entrepris et réalisé en un si peu de temps.

Seydou Diamoutené

Commentaires via Facebook :