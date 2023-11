1ere édition de la journée hôtelière : Les professionnels se battent pour la promotion du secteur

Les locaux de l’hôtel Colibris ont servi de cadre au lancement des activités de la 1ère édition de la journée hôtelière du Mali. Ce, par les professionnels de l’hébergement et de la restauration. C’était ce jeudi 9 novembre 2023.

Sous le parrainage du patron du département de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, cette journée a été organisée par les responsables de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière du Mali (Fnihm). Selon eux, elle marque la relance de l’activité hôtelière pour la promotion du secteur.

A les entendre, la crise sécuritaire et le coronavirus ont eu un impact négatif sur les activités du secteur dû à la rareté des visiteurs. Ces deux difficultés ont été les causes fondamentales du ralentissement du tourisme. De ce fait, pour la relance, la Fnihm se bat en apportant sa touche.

Selon le président de la Fnihm, Moussa Baga Samaké, cette journée offre l’occasion de promouvoir les activités hôtelières, à travers l’information du public et des partenaires sur la relance de l’activité hôtelière et les activités y afférentes. Pour lui, il s’agit aussi d’informer sur le rôle de l’industrie dans la création d’emploi et de sa contribution dans l’économie nationale, de mettre l’accent sur l’impact de la crise sécuritaire sur l’activité de l’industrie hôtelière, attirer l’attention des autorités sur l’impact de la concurrence déloyale et des appartements meublés non déclarés.

Le ministre Andogoly Guindo de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme n’a pas caché sa joie pour l’organisation de cette journée. « C’est pour la première fois que les professionnels du secteur de l’hôtellerie se retrouvent dans un cadre convivial pour échanger, partager les grandes questions et préoccupations essentielles, les grands défis dans ce domaine », s’est réjoui le ministre. Poursuivant, il a exprimé l’attention des autorités de la transition quant à la situation que traverse le secteur de l’hôtellerie

Cette journée a été saisie par le ministre Guindo pour appeler les acteurs du secteur à l’amélioration de la compétitivité des entreprises afin de conquérir le nouveau marché. « Pour ce faire, l’accent doit être mis sur les valeurs traditionnelles, sur l’architecture des hôtels ainsi que la maitrise des activités hôtelières : l’accueil, l’hébergement, les loisirs, et la restauration », a-t-il laissé entendre.

Bazoumana KANE

