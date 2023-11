Des participants à la semaine de la mode « Mali Mode Show » ont animé, ce jeudi 9 novembre 2023, un panel sous le thème : « oser l’audace ». Des stylistes et créateurs de mode de renom du Mali et d’ailleurs ont échangé avec la jeune génération pour un partage d’expérience.

« Oser l’audace », c’est le thème de la 4e édition de « Mali Mode Show ». Selon Akim Soul promoteur de Mali Mode Show, ce thème invite les créateurs de mode à sortir de leur zone de confort. Il s’agit, a-t-il indiqué, d’« aller au-delà de ce qui est proposé jusque-là ».

Interrogée également sur ce qui lui inspire ce thème, Sow Namissa Théra, promotrice de marque de vêtements affirme : « Oser l’audace en tant que créateur, c’est une exploration personnelle qui demande beaucoup de courage et supporter le regard des autres. C’est aller au fond de ses idées ».

Présente à Bamako pour la semaine malienne de la mode, la styliste sénégalaise Adama Ndiaye, appelée Adama Paris, a partagé sa vision de la mode avec la jeune génération de créateurs maliens. Attachée à la culture africaine, Adama Paris estime que la mode en Afrique doit s’inspirer de notre culture. « Nos réalités avec l’occident ne sont pas les mêmes ». a-t-il expliqué. Et de conseiller envers ceux qui attendent les grands moyens : « on peut toujours faire quelque chose avec le peu qu’on a. Il s’agit de rêver et de faire rêver les prochaines générations ».

Lauréat en 1994 du prix du “Créateur de l’Année” par le New York Times, et prix ANDAM en 1996. Le styliste Lamine Badian Kouyaté a aussi pris la parole lors du panel à l’espace Tania Garden, à l’ACI-2000. Lamine Badian Kouyaté estime que la réussite dans le domaine de la mode passe par l’authenticité des œuvres. Pour y arriver, révèle-t-il, il ne faut pas oublier ce qu’on est. Cependant, « il faut sortir du conservatisme et ne pas replier sur soi », a conseillé le styliste de renom.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

