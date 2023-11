La marraine de la 4è Semaine de la 28è édition, du mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion à Sikasso, Mme Dialia Kéita, est un exemple à suivre pour les jeunes. La Promotrice de Kéitala Négoce envisage de former 30 personnes (femmes et jeunes) aux techniques de l’entrepreunariat dans leurs domaines respectifs.

Dans la salle de conférences du Gouvernorat, pleine comme un œuf, le Conseiller aux affaires administratives et juridiques du Gouverneur de Sikasso, Amadou Soumaré, a présidé, le 31 octobre 2023, la cérémonie de lancement de la Semaine de la Jeunesse, de l’Emploi et l’Entrepreunariat de la 28è édition du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion. C’était en présence de la marraine de cette 4è Semaine, Mme Dialia Kéita, du représentant du Conseil national de transition (C.n.t), Alioune Gueye, de la Directrice régionale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Ouattara Korotomou Sanogo, du Directeur régional du développement social et de l’économie solidaire, Mama Dioni, de la 3è adjointe au maire de la Commune urbaine de Sikasso, Mme Rahmatou Bagayoko, de la Présidente de la Coordination des associations et Ong féminines du Mali (C.a.f.o), Mme Kamissa Berthé et de la Présidente du Réseau des communicateurs traditionnels (Recotrade), Mme Ami Kouyaté.

Mme Rahmatou Bagayoko, 3è adjointe au Maire de la Commune urbaine de Sikasso, a remercié la marraine pour cette initiative. Celle-ci cadre parfaitement avec la vision des autorités. L’élue recommande aux personnes sélectionnées d’être assidues afin que les connaissances apprises profitent à l’ensemble de la communauté.

30 personnes pour apprendre les bases de l’entreprenariat

Mme Ami Kouyaté, Présidente du Recotrade de Sikasso, a vanté les qualités de la marraine, tout en reconnaissant le dévouement des femmes de la capitale du Kénédougou. « Les femmes de Sikasso sont des battantes. Elles travaillent nuit et jour. Cette salle est remplie de battantes».

Mme Dialia Kéita, s’est réjouie du choix porté sur sa modeste personne, comme marraine de la 4è Semaine du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion. Elle a exprimé sa gratitude aux autorités nationales et régionales, pour cet honneur.

Elle est revenue sur son parcours, véritable Success Story. En expliquant à l’assistance qu’elle n’a obtenu que le Certificat d’études primaires (C.e.p) comme parchemin, elle a voulu tout simplement faire comprendre que le niveau d’études ne peut pas être un obstacle à la réussite.

Migrante de retour, elle s’est imposée dans le domaine de la transformation agroalimentaire, devenant une référence dont la réputation dépasse largement les frontières nationales. Son nom est aujourd’hui indissociable du Soja, ou de certaines variétés du manioc dans la troisième région. De l’artisanat, elle a posé quelques pas vers l’industrialisation. Malgré les difficultés liées à l’accès à l’électricité et aux prêts bancaires, la Promotrice de Kéitala Négoce ne baisse pas les bras. «Notre vision pour l’avenir est de passer de l’artisanat à l’industrialisation».

Mme Dialia Kéita veut partager ses expériences avec les jeunes qui ambitionnent de faire un chemin dans le domaine de l’entrepreunariat. Selon elle, l’entreprenariat est un recours pour réduire l’émigration des jeunes. «Je dois aider la jeunesse parce que j’ai bénéficié de l’appui de la jeunesse.

J’ai débuté avec un fonds d’un million cent mille francs, de la Confejes », a-t-elle lancé.

Elle a profité de la tribune pour remercier ses partenaires. «La réussite de nos projets a été rendue possible grâce à des partenariats solides, avec diverses institutions techniques et financières, dont Sugu Yiriwa, IFDC/2ESCALES, USADF, OIM, SAVE THE CHILDREN, SNV, ainsi que les banques BNDA, Banque Atlantique, BDM et BMS».

Elle a appelé les femmes et les jeunes à ne jamais se sous-estimer et à faire confiance en leurs talents. «J’invite chaleureusement toutes les femmes et les jeunes à s’inspirer de mon parcours, pour se lancer avec confiance dans leurs propres initiatives». Elle estime qu’il n’y a pas de métiers spécifiques pour un homme ou une femme. Le plus riche des transformateurs à Sikasso, a-t-elle fait savoir, est un homme.

La marraine de la 4è Semaine du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion à Sikasso a expliqué la procédure de sélection des 30 personnes devant bénéficier de la formation en partenariat avec la Direction régionale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille et de celle du développement social et de l’économie solidaire. Pendant deux (2) mois, elles se seront formées dans leurs domaines respectifs. Elle rassure qu’un cadre de suivi régulier sera mis en place avec la désignation d’un responsable dans chaque quartier. Il s’agit, a-t-elle insisté, de faire de ces candidats sélectionnés des capitaines d’industries capables d’employer dans les prochaines années plusieurs personnes.

Amadou Soumaré, Conseiller aux affaires administratives et juridiques du Gouverneur de Sikasso, a salué l’initiative de la marraine. Il a expliqué que le choix porté sur Mme Dialia Kéita n’est pas fortuit. A l’en croire, la marraine est une icône, une entrepreneure engagée et déterminée qui fait honneur à la Malienne. Il a invité les jeunes à suivre l’exemple de Mme Dialia Kéita. Il les a invités aussi à cultiver les qualités comme l’engagement et la détermination, indispensables à la réussite dans le domaine de l’entrepreunariat.

Pour le représentant du C.n.t, Alioune Gueye, Mme Dialia Kéita œuvre inlassablement pour l’épanouissement de la femme.

«Nous vous remercions au nom des plus hautes autorités».

Le Président de l’Association des Maliens rapatriés de la Côte d’Ivoire, Soumaïla Traoré, a formulé le vœu que l’exemple de la Promotrice de Kéitala Négoce puisse inspirer.

Cette cérémonie a été une opportunité de mettre la lumière sur de nombreux jeunes talents à l’image du cordonnier, Yattara Aïna. Diplômé de l’Institut de formation des maîtres, le jeune Yattara fabrique de jolis sacs et des portefeuilles.

Chiaka Doumbia, envoyé spécial à Sikasso

Visite du stand des produits locaux

En marge de la cérémonie, le Conseiller aux affaires administratives et juridiques du Gouverneur de Sikasso a visité le stand installé à l’entrée de la salle de conférences par Kéitala Négoce. Accompagné d’autres officiels, Amadou Soumaré a eu droit à des explications fournies par la Marraine. Il a admiré la qualité des productions faites sur la base des produits locaux, dont le Soja.

Mme Ouattara Korotomou Sanogo, Directrice régionale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille de Sikasso : «Désigner Dialia comme Marraine de la 4è semaine à Sikasso était la meilleure chose à faire»

Nous avons organisé la 4è Semaine du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion sur la thématique : «l’entrepreunariat des jeunes, un facteur ou moyen efficace pour lutter contre le chômage». L’activité a été confiée à une femme-leader qui est Dialia Kéita, Promotrice de l’entreprise Kéitala Négoce.

Cette femme entreprend beaucoup de choses, notamment la transformation des produits agricoles. Elle est là à Sikasso pour valoriser la chaîne de transformation et l’autonomisation des femmes.

Depuis 3 heures du matin, les femmes entament leurs activités quotidiennes. Ce sont ces braves femmes qui paient les études des enfants. D’autres ont même construit. Dieu merci, on peut dire que la Sikassoise a compris l’autonomisation. C’est une chose qui commence depuis la famille d’origine. Car, elle a appris à étudier, vendre et fructifier beaucoup de choses.

Cette activité nous a permis de voir de nombreuses femmes, évoluant dans ce sens. Elle nous a permis aussi de comprendre que les femmes manquent de moyens. Egalement, elle nous a permis de savoir que les femmes manquent un peu d’initiatives. Il faut les accompagner pour qu’elles puissent émerger.

Choisir Mme Dialia Kéïta comme marraine de cette 4ème semaine a été une bonne chose à Sikasso. Elle a apporté beaucoup d’initiatives qui peuvent aider les femmes à s’épanouir et devenir autonomes.

