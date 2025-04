Ahmed Oumaarir, directeur du bureau de l’ONMT pour l’afrique à Dakar : “Faire du Maroc, une destination attractive pendant et après la Can-2025”

Le directeur du Bureau de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) pour l’Afrique, basé à Dakar, au Sénégal, Ahmed Oumaarir, est satisfait de l’organisation du voyage de familiarisation panafricain, organisé à l’intention des professionnels du secteur du tourisme, du 2 au 6 avril 2025. Une initiative pour vendre la destination Maroc pendant et après la Can-2025 dont la phase finale aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. D’ores et déjà, les professionnels africains et marocains sont déterminés à relever les défis dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Aujourd’hui-Mali : Quels sont les objectifs de ce voyage panafricain des professionnels africains du secteur du tourisme au Maroc ?

Ahmed Oumaarir : Nous souhaitons développer le business entre les professionnels de différents pays africains avec leurs homologues marocains. L’idée, c’est d’exploiter l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 par le Maroc comme une opportunité en or à saisir pour professionnels de l’hôtellerie d’une part, mais également de vendre la destination marocaine pendant et après la Can parce que le Maroc offre aux touristes africains une variété de produits qui intéressent les voyageurs. Plusieurs de nos amis africains connaissent déjà le Maroc. Parmi eux, il y a des gens qui ont fait leurs études chez nous au Maroc et cela est une fierté pour nous et pour le Maroc.

Il est important de rappeler que le Maroc a toujours eu une attirance pour les voyageurs africains. De par son rayonnement, le Maroc est un pays en rénovation permanente, c’est-à-dire même si vous habitez au Maroc, vous avez toujours de belles choses à découvrir. En plus de cela, il y a la particularité du Maroc comme pays historique. Il a une grande histoire qui fait partie de l’histoire de l’Afrique.

Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une découverte qui a été faite par nos archéologues. Ils ont découvert que le plus ancien homo sapiens au monde à nos jours a été découvert au Maroc. Les squelettes de cet homo sapiens datent de 300 000 ans. Cela témoigne encore que l’Afrique est le berceau de l’humanité, c’est la source du monde.

Il y a aussi la variété gastronomique qu’offre le Maroc. Lorsque vous visitez une région du pays, vous aurez la chance de déguster des repas avec l’empreinte de chaque région. Il n’y a pas qu’un seul couscous au Maroc, mais il y a plusieurs variétés de couscous.Il y a d’autres produits qui attirent l’intérêt des touristes notamment les produits artisanaux. La diversité de l’artisanat marocain se caractérise par des produits purement marocains qui sont inspirés de la civilisation africaine.

Quels ont été les critères de choix des participants ?

L’idée était d’inviter tous les pays qualifiés pour la Can/Maroc-2025. Après l’étude de différents cas, nous nous sommes dit que nous allons inviter au moins tous les pays qui sont desservis par la compagnie Royal Air Maroc, c’est-à-dire les pays où il y a disponibilité aérienne directe. Je tiens par la même occasion pour remercier la Ram qui fait du bon boulot.

Il y avait combien de participants pour ce voyage ?

En tout, nous avons invité les professionnels du tourisme, des médias et influenceurs d’une dizaine de pays francophones et anglophones.

Parallèlement, nous avons aussi invité des professionnels marocains composés de près d’une cinquantaine d’agences pour débattre, négocier et faire connaissance avec leurs homologues africains. C’est une opportunité pour eux de développer leur business et de profiter de ce qu’offre le Maroc.

Réalisé par El Hadj AB HAIDARA depuis le Maroc

Commentaires via Facebook :