Le lundi 29 mai dernier, dans la Salle Wa Kamissoko du CICB, a été tenue une conférence de presse sur la Biennale Artistique et Culturelle Mopti 2023. L’objectif était de partager les informations sur l’évolution des préparatifs de ce grand rendez-vous culturel et avait pour conférencier principal, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo. Occasion pour lui de déclarer que la tenue de cette Biennale est non seulement un défi politique pour les plus hautes Autorités du pays mais aussi un défi sécuritaire constituant des opportunités socioéconomique, artistique et culturelle pour les populations de la région qui souffrent tant de la crise sécuritaire.

Pour l’occasion, le Ministre Guindo était accompagné par son Secrétaire Général, non moins président de la Commission Nationale d’Organisation de la Biennale 2023, Hamane Demba Cissé.

Devant un parterre de journalistes, en sa qualité de chef du département de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme il a fait un exposé sur l’état des lieux des préparatifs de cette édition 2023 de la Biennale Artistique et Culturelle Mopti 2023. Un évènement qui se tiendra du 6 au 16 juillet 2023 sous le thème central : « Le Mali : une Histoire commune, une seule Nation, un même Destin».

Comme première information capitale, le Ministre Guindo a annoncé qu’autant la cérémonie d’ouverture officielle que celle de clôture de cette biennale seront placées sous la haute présidence du Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta.

En vue de mettre l’évènement dans son contexte, le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme a rappelé que la Biennale Artistique et Culturelle est une manifestation populaire tournante qui met en compétition des troupes régionales et que cette édition découle de la volonté politique du Gouvernement de créer un espace de dialogue culturel et de partage entre les jeunes du Mali.

A l’en croire, de la 1ère République à nos jours cet évènement a toujours eu pour fil conducteur la promotion et le développement d’une culture ancrée dans les valeurs endogènes en restant ouverte aux autres. Ce, en vue de construire une identité commune ayant pour objectif de faire de la culture le levier de l’unité nationale, de la paix, de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et du développement socio-économique et culturel du Mali.

« Les régions sont déjà mobilisées avec la sélection des troupes et les répétions ont déjà commencé. C’est le lieu de saluer l’engagement des autorités régionales qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de la participation de leurs représentants » a-t-il déclaré et d’ajouter que le lancement officiel des activités de la Biennale a été fait à Mopti le 31 mars dernier avec une population enthousiaste.

Déjà que les organisateurs sont à pied d’œuvre. Pour preuve, le Ministre Guindo a fait savoir qu’une mission s’est rendue à Mopti pour évaluer les disponibilités logistiques d’accueil, d’hébergement et d’organisation matérielle des différentes activités retenues et qu’elle est satisfaite des avancées de la Commission régionale et du constat général. Histoire d’affirmer que la Venise malienne (Mopti) est prête à accueillir l’évènement.

Parlant du thème principal de cette biennale, il a signifié que Mopti aura la particularité de réunir pour la 1ère fois les 19 régions du Mali et le District de Bamako. A noter que les disciplines au programme, à la fois en compétition officielle et dans les espaces offs sont : l’ensemble instrumental traditionnel, le solo de chant, la pièce de théâtre, la musique d’orchestre, la danse traditionnelle, le chœur et le ballet. Plusieurs autres espaces seront animés dans la ville pour promouvoir les expressions artistiques et culturelles. S’y ajoutent des panels sur diverses thématiques.

Pour le Ministre Andogoly Guindo le challenge est sans équivoque, la tenue de cette biennale est un défi à la fois politique et sécuritaire et constitue des opportunités socioéconomique, artistique et culturelle inestimables pour les populations de la 5ème région, durement éprouvées par les effets de la crise sécuritaire.

Le rendez-vous est donc pris du 6 au 16 juillet 2023 à Mopti !

Par Mariam Sissoko

