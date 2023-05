La 44e session ordinaire du Conseil d’administration (CA) du Bureau malien du droit d’auteur (BUMDA) a eu lieu le 24 mars 2023. Présidée par le ministre Andogoly Guindo (Artisanat, Culture, Industrie hôtelière et Tourisme), cette session a planché sur l’examen et l’adoption du budget ainsi que du programme 2023.

Dans son discours d’ouverture, le ministre Andogoly Guindo a rappelé que cette 44e session du Conseil d’administration (CA) se déroule dans un contexte particulièrement marqué par la baisse des ressources financières. Et cela aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. N’empêche que, grâce au dynamisme et à la détermination de Mme Diallo Aïda Koné (Directrice générale) et de son équipe, le bureau a pu engranger des résultats encourageants.

«Malgré cette difficile situation, le Bureau a continué ses efforts de perception et de recouvrement pour pouvoir atteindre une réalisation de plus 567 millions de F Cfa pour une prévision de plus de 575 millions de F Cfa, soit un taux d’exécution de 98,48 % en ce qui concerne les redevances de droits d’auteur et de droits voisins», a apprécié le président du CA (PCA), le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. C’est pourquoi il a tenu à féliciter la Directrice générale et tout le personnel du Bumda pour les énormes efforts consentis pour parvenir à ces résultats remarquables.

Cependant, a rappelé le ministre de la Culture, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. En effet, a souligné le PCA, des efforts doivent être poursuivis en vue d’améliorer les performances, notamment dans la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée et le recouvrement des redevances de droits d’auteur et de droits voisins. Face à «la percée des technologies de communication et de l’Internet, nous devons faire preuve d’esprit inventif pour préserver nos acquis fortement éprouvés par une conjoncture économique et financière difficile et penser à de nouveaux modèles économiques pour assurer le bien-être des sociétaires», a conseillé M. Andogoly Guindo.

Le PCA a exhorté la Direction générale à intensifier ses efforts dans le recouvrement des redevances de droits d’auteur et droits voisins auprès des utilisateurs d’œuvres afin d’augmenter de façon conséquente la masse à partager pour que «les créateurs puissent vivre dignement du fruit de leur créativité». Le ministre Guindo a aussi profité de l’opportunité pour inviter tous les utilisateurs d’œuvres littéraires et artistiques à s’acquitter des redevances de droits d’auteur et droits voisins afin de ne pas s’exposer à des poursuites judiciaires.

A noter que le budget 2023 du Bumda est estimé à plus de 961 millions de F CFA en en recettes et en dépenses, soit une augmentation de 13,70 % par rapport à celui de l’exercice écoulé. Au cours de cette session, les administrateurs ont eu une pensée pieuse pour les artistes arrachés à l’affection de leurs familles et de leurs fans depuis le début de cette année 2023. Des talents comme N’Tomani Kouyaté, Soumaïla Coulibaly, Fatoumata Coulibaly… qui ont rendu des services remarquables à la nation, contribué à son rayonnement culturel et artistique dans le concert des nations. Une minute de silence a été observée en leur mémoire.

Le PCA a aussi profité de l’occasion pour saluer les femmes et les hommes qui «œuvrent inlassablement au quotidien, en donnant le meilleur d’eux-mêmes, afin que l’art rayonne de toute sa splendeur». Tout comme M. Andogoly Guindo a invité la communauté des créateurs à l’union et à la cohésion sociale, gages de paix et de développement durable.

Kader Toé

